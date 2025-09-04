새마을금고 재무정보 한눈에…통합시스템 5일 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새마을금고중앙회가 전국 새마을금고의 재무 정보 등을 확인할 수 있는 통합재무정보시스템을 5일 오전 10시에 정식 오픈한다고 밝혔다.

이번 사업은 2023년 11월 행정안전부가 발표한 새마을금고 경영혁신안의 일환으로 정보 공개의 투명성 제고 및 신뢰 확보, 정보 접근성 강화라는 목표 아래 추진됐다.

통합재무정보시스템에서는 임직원 현황, 점포 수, 재무 및 손익현황, 자금조달 및 운용현황, 자산건전성·유동성·수익성 지표 등의 정보를 제공한다. 2012년부터 올해 상반기 실적까지 시계열 비교가 가능하고, 필요시 정보를 내려받아 활용할 수 있다. 통합재무정보시스템은 새마을금고 홈페이지에서 이용할 수 있다.





AD

김인 새마을금고중앙회장은 "통합재무정보시스템은 단순한 데이터 제공을 넘어, 경영 투명성과 신뢰를 강화하는 기반"이라며 "앞으로도 이용자 중심의 서비스 고도화와 정보 공개 혁신을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.

AD





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>