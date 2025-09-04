경남대 대학일자리플러스센터, 지역 청년을 위한 잡 페스티벌 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남대학교 인재개발처 대학일자리플러스센터는 오는 9일 오후 1시 창조관 1층 로비와 평화홀에서 '2025학년도 대학일자리플러스센터·청년성장 프로젝트 JOB페스티벌(구구콘)'을 개최한다.

'구월 구인·구직 콘서트'라는 이름으로 치러지는 이번 잡 페스티벌은 대학생과 지역 청년들이 직접 참여해 진로를 탐색하고, 다양한 체험을 통해 실질적인 취업 정보를 얻을 수 있도록 기획됐다. 행사는 경남대 대학일자리플러스센터와 경남경영자총협회가 함께 마련했다.

행사에는 ▲경남은행, 한국전력 등 기업 인사담당자와의 직무 멘토링(구직존) ▲퍼스널 컬러·이미지 컨설팅, 면접 메이크업 체험 등 취업 관련 프로그램(체험존) ▲고용노동부, 경총, 창원상공회의소 등 유관기관 홍보 부스(홍보존) 등 총 25개 부스가 운영될 예정이다.

또한 참가자들은 '구구콘 티켓'을 활용해 각 부스를 체험하고 미션을 수행할 수 있으며, 5개 이상을 완료할 경우 푸드트럭 간식 쿠폰과 함께 '나 JOB아봐라!' 경품 이벤트에 참여할 수 있다. 경품으로는 갤럭시탭, 무선이어폰, 백화점 상품권 등 다양한 선물이 준비됐다.





박태현 대학일자리플러스센터장은 "구구콘은 기존 잡 페스티벌을 한 단계 확장해 학생들이 더욱 능동적으로 참여할 수 있도록 기획한 새로운 시도"라며 "많은 학생들에게 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





