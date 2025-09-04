OK금융그룹, 10기 골프장학생 선발…최윤 회장 "여자골프 미래 지원”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고교생 골퍼 송지민·한효리 2명 선정

장학금·훈련비 연최대 2000만원 지원

OK금융그룹은 '제10기 OK골프장학생'을 선발하고 장학증서 수여식을 개최했다고 4일 밝혔다.

서울 중구 OK금융그룹 본사에서 연 '제10기 OK골프장학생 장학증서 수여식'에서 최윤 OK금융그룹 회장(왼쪽부터), 송지민·한효리(10기), 오수민(8기), 박서진·홍수민(9기) 선수, 권철근 스포츠단 단장이 기념촬영을 하고 있다. OK금융그룹

증서수여식은 서울 중구 본사에서 재단 이사장 최윤 그룹 회장과 10기 장학생, 오수민 선수(8기), 박서진·홍수민 선수(9기) 등이 참석한 가운데 진행됐다.

최종 선발된 10기 장학생은 송지민(천안중앙고 부설 방송통신고), 한효리(은광여고) 2명이다. 연 최대 2000만원 상당의 장학금 및 훈련비를 지원한다.

올해로 10주년을 맞이한 OK골프장학생은 K-골프를 이끌어 갈 유망주들의 성장을 지원하고자 마련된 장학 프로그램이다. 2015년 첫 선발 이후 장학생 출신 선수들이 다년간 한국여자프로골프(KLGPA)에서 맹활약하며 슈퍼루키들의 등용문으로 자리매김했다.

역대 장학생은 이번 10기까지 29명이다. 특히 1기 김우정 선수는 지난해 OK금융그룹과 후원계약을 체결하며 아마추어 시절부터의 인연을 이어오고 있다. 6기 김민솔 선수는 지난달 진행된 KLPGA 투어에 추천선수로 출전해 첫 승을 거머쥐었다. 6기 방신실 선수도 상반기에만 두 번 우승했다.

8기 오수민 선수도 지난 5월 퀸시리키트컵 아시아태평양 여자 아마추어 개인·단체전 2관왕을 거머쥐었다.

재단은 2014년부터 한국대학골프연맹과 함께 'OK금융그룹 한국대학골프대회'를 개최하며 우승자에게 장학금을 주고 있다. 계열사 OK저축은행은 KPGA투어에서 활약 중인 이태희 선수를 후원 중이다.

최윤 회장은 "이달 열리는 OK저축은행 읏맨 오픈 15주년, 장학생 10주년을 각각 맞이하는 등 투어의 열정과 장학생의 도전이 어우러져 한국 여자 골프 미래를 밝히고 있다고 생각한다"며 "재단도 장학생 출신 선수들이 국내 무대를 넘어 세계 무대에서도 활약하도록 묵묵히 지원하겠다"고 말했다.





한편 OK저축은행은 오는 12~14일 사흘간 포천 아도니스CC에서 'KLPGA투어 OK저축은행 읏맨 오픈'을 개최한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

