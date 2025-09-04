광주시, 호우피해 시설복구·주민지원…822억 긴급 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하천복개 복원 등 침수예방 근본대책 추진

생활안정지원금 258억원 추석 전 신속 지급

신안교 구조·방재시설 개선…복개 하천 복원

강기정 시장 "재난에 안전한 도시 구축 총력"

강기정 광주시장이 4일 시청 브리핑실에서 5개 자치구와 함께 기자회견을 열고 '광주시민 생활 안정을 위한 호우피해 복구 및 침수 예방 대책'을 발표하고 있다. 광주시 제공

광주시가 지난 7~8월 극한호우에 따른 피해 복구를 위해 822억원을 긴급 투입, 시설복구와 시민생활 안정 지원에 나선다.

신속한 민생 안정을 위해 생활안정지원금을 추석 전 지급키로 하고, 행정절차를 최대한 단축할 방침이다. 시는 또 시민 긴급 지원과 함께 침수피해 재발 방지를 위한 단계별 대책을 마련해 추진할 예정이다.

강기정 광주시장은 4일 시청 브리핑실에서 5개 자치구와 함께 '광주시민 생활 안정을 위한 호우피해 복구 및 침수 예방 대책' 기자회견을 열고, 이같은 내용의 대책을 발표했다.

광주에서는 올여름 두 차례 극한호우(7월 16~19일, 8월 3일)로 사망 2명, 재산 피해 1만5,871건(공공시설 414건 228억원, 민간시설 1만5,000여건 100억원)이 발생했다. 또 호우로 인한 일시대피자는 286세대 417명에 달했다. 이같은 피해로 정부는 북구 전 지역과 광산구 어룡동·삼도동을 특별재난지역으로 지정했다.

시는 먼저 사업비 822억원을 투입, 시민 불편 최소화를 위해 공공시설을 신속 복구하고 침수 피해 주민들에게 생활안정지원금을 지급한다.

시는 사업비의 51.7%에 달하는 425억원을 국비로 확보했으며, 시비 143억원, 구비 232억원, 기타 22억원을 긴급 투입한다. 공공시설 복구에는 564억원이 투입된다.

주택 침수 및 소상공인 피해에 따른 주민생활안정을 위해 258억원을 지원한다. 주택 침수 세대에는 최대 900만원(재난지원금 700만원, 의연금 200만원), 소상공인에게는 최대 1,000만원(재난지원금 800만원, 구호기금 200만원)까지 지원할 계획이다. 이번 지원금은 위로금이 추가돼 기존보다 2배가량 확대됐다.

피해 주민 지원금은 내달 추석 전까지 지급 완료할 계획이다. 이를 위해 시는 예산 편성과 행정 절차를 최대한 단축할 예정이다.

반복되는 호우피해 예방을 위한 대책을 3단계로 나눠 추진한다. 응급 복구와 긴급 조치에 해당되는 1단계 긴급대책으로 ▲특별재난지역 광주상생카드 특별할인(53억4,000만원) ▲신안교 옹벽 하부 배수구 설치와 상부 아크릴판 철거 등 신안교 일원 배수능력 개선(1억5,000원) ▲신안교 일원 배수펌프 설치(10억원) ▲침수 피해 이력이 있는 주택 및 상가 등 1,300곳에 차수판 설치(40억원) 등 4개 사업에 104억여원을 투입해 추진 중이다.

2단계 중기 대책으로 ▲신안교 일원 구조 개선(600억원) ▲우수저류시설 설치(4개소, 854억원) ▲자연재해위험개선지구 정비(2개 지구, 541억원) ▲하천 주변 저지대 배수펌프시설 설치(5개소, 805억원), 하수도정비 중점관리사업(4개소, 1,549억원) 등 18개 사업 총 4,349억원이 집중 투입된다.

3단계 장기 대책으로 양동복개상가와 서방천복개도로의 하천 유수기능 회복을 위한 ▲복개하천 복원 사업(양동복개상가 1조738억원, 서방천복개도로 6,000억원) ▲우수저류시설 등을 지속 추진한다.





강기정 시장은 "극한호우로 큰 피해를 입은 시민들께 다시 한번 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "신속한 복구 지원과 함께 근본적인 재난예방 시설을 구축해 '재난에 안전한 도시'를 만드는데 모든 행정 역량을 총동원하겠다"고 밝혔다.





