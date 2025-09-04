충남도, 내년 12조 예산 시대…여야 의원과 '원팀' 행보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회서 정책설명회 개최…29개 예산 건의·21개 현안 해결 협력 요청



충남도가 내년 정부예산 12조 원 시대 개막과 현안 해결을 위해 지역 여야 국회의원들과 손을 맞잡았다.

김태흠 지사는 국회 심의 과정에서 충남대 내포캠퍼스, 국립 치의학연구원 등 핵심 사업 반영을 강조하며 적극적인 지원을 당부했다.

도는 4일 서울 국회도서관 소회의실에서 지역 국회의원 초청 정책설명회를 열고 내년도 정부예산 확보와 지역 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다.

이날 설명회에는 이재관·이정문·장동혁·성일종·황명선·어기구·강승규 의원을 비롯한 여야 의원들과 김태흠 지사, 실국원장 등 30여 명이 참석했다.

도는 이번 설명회에서 내년도 정부예산 건의사업 29건과 지역 현안 및 주요 법안 21건을 제시하며 의원들의 적극적인 협조를 요청했다.

주요 건의사업에는 ▲충남대 내포캠퍼스 설립 ▲축산환경관리원 청사 건립 ▲한국생명공학연구원 서산분원 설치 ▲지능형 센서 Spin-on 지원센터 구축 ▲그린반도체 공정 테스트베드 구축 ▲충남 수산식품 클러스터 조성 ▲성거-목천 국도 1호선 건설 등이다.

지역 현안으로는 ▲충남혁신도시 수도권 공공기관 이전 ▲청양·부여 지천 기후대응댐 조성 ▲제2중앙경찰학교 충남 설립 ▲미래차 인공지능 전환 대응 생태계 구축 ▲석탄화력발전소 폐지지역 특별법 제정 ▲대전충남특별시 설치 특별법 제정 등을 설명하며 정부 차원의 지원을 촉구했다.

김태흠 지사는 "내년 정부예산 목표를 12조 3000억 원으로 설정하고 노력한 결과, 정부안에 전년 대비 1조 원 이상 늘어난 11조 9297억 원이 반영됐다"며 "남은 국회 심의 과정에서 충남대 내포캠퍼스, 국립 치의학연구원 천안 설립 등 추가 반영이 반드시 필요하다"고 강조했다.





그러면서 "지역 발전과 도민 삶의 질 향상을 위해 국회의원들의 지속적인 협조와 적극적인 역할을 당부한다"고 덧붙였다.





