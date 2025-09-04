부산도시공사, 건설현장 ‘청렴 수기 경진대회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난달 29일 부산 에코델타시티 3단계 2공구 현장에서 근로자를 대상으로 '청렴 수기 경진대회'를 열었다.

이 대회는 건설 현장의 청렴 의식을 높이고 부정부패를 근절하기 위해 마련됐다.

참가자들은 업무나 일상에서 겪은 청렴 사례를 수기로 작성해 제출하는 방식으로 진행돼, 3주간 총 12건이 접수됐다.

내부 심사를 거쳐 ▲안전장비 납품업체의 금품 제안 거절 사례(최우수상) ▲건설현장 초과근무 시 식사 가액 범위 확인과 비용 분담 사례 ▲레미콘 공장 품질점검 중 직원의 식사 제안 거절 사례(이상 우수상)가 선정됐다.

부산도시공사가 건설현장 ‘청렴 수기 경진대회’ 수상자들과 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

수상자들은 현장에서 사례를 발표하며 경험을 공유했다. 한 수상자는 "작년 청렴 퀴즈대회로 관련 법을 배우고, 올해는 직접 경험을 돌아보며 청렴의 의미를 새길 수 있었다"고 말했다.





신창호 사장은 "이번 대회를 통해 근로자들이 스스로 청렴을 되돌아보는 계기가 됐을 것"이라며 "앞으로도 현장 주도의 청렴 문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

