KB국민은행, 취약계층 대출금리 인하…연 5만여명 부담 완화

KB국민은행은 저소득 근로자와 영세자영업자 등 취약계층 대상 대출 금리를 이달 중 인하한다고 4일 밝혔다.

우선 서민금융 지원 대출상품인 'KB 새희망홀씨II'의 신규금리를 1%포인트 인하하고, 금리 상한도 연 9.5%로 낮춰 금융 부담을 덜어주기로 했다. 금리 인하는 2022년 1%포인트 인하한 데 이은, 추가 금리 부담 감경 조치다. 이번 추가 조치로 연간 약 4만7000여명, 총 3000억원 규모의 대출 이용자가 혜택을 받을 전망이다.

아울러 '가계대출 채무조정제도'에 대한 신규금리도 3.5%포인트 인하한다. 대상 상품은 ▲신용대출 장기분할상환 전환제도 ▲채무조정프로그램(신용대출) ▲휴폐업 개인사업자 신용대출에 대한 가계대출 채무조정 프로그램 ▲KB 개인사업자 리스타트대출 등 총 4종이다. 신규금리는 기존 연 13%에서 9.5%로 낮아진다. 이번 금리 인하로 연간 약 4000여명, 600억원 규모의 대출이 금리 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상된다.





이번 금리 인하는 연내 개설 예정인 'KB희망금융센터'와 자체 채무조정 확대에 이어 시행되는 조치다. KB국민은행 관계자는 "앞으로도 국민 모두와 함께 성장하고 행복한 미래를 만들어 나가기 위해 포용금융 지원을 지속적으로 이어나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

