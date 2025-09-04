대선주조, 부산여성대회서 11년 연속 후원 공로 감사패 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 대표 향토기업, 지역 여성 권익 증진에 기여 공로 인정

부산 대표 향토기업 대선주조가 지난 3일 오후 2시 부산시청에서 열린 '2025 부산여성대회'에서 부산시여성단체협의회로부터 감사패를 받았다.

대선주조 최성욱 본부장(오른쪽)이 부산시여성단체협의회 최미경 회장과 기념촬영하고 있다. 대선주조 제공

대선주조의 수상은 2015년부터 올해까지 11년 연속으로 부산여성대회를 후원하며 지역 여성의 권익 신장과 사회 참여 확대에 기여한 공로를 인정받은 결과다.

이날 행사에는 대선주조 최성욱 본부장과 박형준 부산시장을 비롯한 지역 주요 기관장, 부산시 여성단체협의회 회원 등 800여명이 참석했다.

올해로 창립 48주년을 맞은 부산여협은 1977년 이래 여성의 능력 개발과 지위 향상을 위한 다양한 사회복지와 봉사 사업을 펼쳐온 부산 대표 여성 단체다.

대선주조는 부산여협의 비전에 깊이 공감하며 지속적인 후원과 협력을 통해 지역사회와 함께 성장하는 기업의 사회적 책임을 다할 것을 약속했다.





대선주조 관계자는 "부산을 대표하는 향토기업으로서 지역 여성들의 더 나은 삶과 미래를 응원하는 것은 당연한 소임이다"며 "앞으로도 부산여협과의 꾸준한 연대를 통해 양성평등 문화 확산과 여성 권익 증진에 실질적인 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





