영진전문대 경영회계융합계열, 전국전산회계경진대회서 산자부장관상

최우수 등 10개상 휩쓸어

영진전문대학교(총장 최재영) 경영회계융합계열 학생들이 '제31회 전국전산회계경진대회'에서 산업통상자원부장관상을 비롯해 최우수상, 우수상, 특별상 등 10개의 상을 휩쓸며 전문 회계·세무 분야의 저력을 과시했다.

한국전산회계교육연구회가 주최하고 교육부와 기획재정부, 산업통상자원부, 국세청 등 정부기관이 후원한 이번 대회에는 전국 고등학생, 대학생 및 일반인 등 2000여명이 참가해 전산회계·세무 분야의 실력을 겨뤘다.

'제31회 전국전산회계경진대회'서 산업부장관상을 수상한 영진전문대 손민규 학생(왼쪽 2번째)이 시상식에서 상을 받은 다른 동료들과 기념촬영을 하고 있다.

이 대회에서 영진전문대학교 경영회계융합계열 손민규 학생(2년)은 전산세무회계 대학일반부에서 최고 영예인 산업통상자원부장관상을 수상하며 이 부문 전체 대상의 영예를 안았다.

박건우 학생은 전산세무회계 2급 부문에서 최우수상(경남대 총장상)을, 김재근·김숭혁·박지선·김준서·장송미 학생 등은 세무회계실무·전산세무회계 분야에서 특별상과 우수상을 수상했다.

특히 손민규 학생은 개인 수상 외에도 '기업회계실무 1급' 우수상과 모범학생상까지 거머쥐며 실무 전문성과 성실성을 동시에 인정받았다. 지도교수인 김재석 교수 역시 학생들의 성과를 이끈 공로로 '지도교사상'을 수상했다.

손민규 학생은 "이번 경진대회 대상을 받아 정말로 기분좋다. 이번 경험을 통해 자신감을 얻었고, 앞으로 세무사 시험을 준비하는 데 큰 힘이 될 것 같다"면서 지도 교수에게 감사하다는 인사를 잊지 않았다.

한편, 경영회계융합계열은 기업 현장 중심의 주문식교육과 국가공인자격증 취득 프로그램 운영을 통해 매년 전국대회에서 우수한 성적을 거두고 있다. 특히 2·4년제 대학교와 단체 및 개인이 참여하는 '전국NCS회계정보실무 경진대회'에서도 다년간 전문대학 중 1위, 이 대회 실무 부문 평가에서는 4년제 대학을 포함해 3년 연속 1위를 차지하며 전무후무한 성과를 낸 바 있다.





정희진 계열부장은 "주문식교육의 산실인 우리 대학교의 경쟁력을 계열에서도 적극적으로 도입·운영하고 있다. 유통, 금융, 서비스 등 국내 대기업 계열사를 비롯해 2000여 고객사에 2300여명의 공인회계사를 보유한 삼일회계법인 등과 주문식교육 협약을 체결했다"라며, "회계세무 분야 명품 인재를 양성해 온 성공 노하우를 기반으로 4차 산업혁명 시대 디지털 신산업 분야에서 전문성을 인정받는 인재, 인성을 겸비한 톱 클래스 교육에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

