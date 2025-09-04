포항시, 경북도 도시재생 경진대회서 ‘대상·최우수상’ 석권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신흥동 공동체 혁신·송도동 해양 융합 프로젝트 성과



전국대회 진출 자격 얻어 지속 가능한 도시재생 실현

포항시가 경북도 도시재생지원센터 주최 '2025 경상북도 도시재생 경진대회'에서 지역특화 분야 대상과 경제활력 분야 최우수상을 동시 수상하며 도시재생 선도 도시의 위상을 다시 한번 입증했다.

‘2025 경북도 도시재생 경진대회’에서 대상을 받은 포항시가 3일 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

도내 23개 시·군의 도시재생 성과를 공유하고 우수 사례를 발굴해 확산하기 위한 이번 대회는 민간과 지자체가 협력해 지역경제 활성화와 특화 모델 개발에 기여한 사업들이 심사를 받았다.

포항시는 참여한 두 분야 모두 본선에 올라 치열한 경쟁 끝에 수상의 영예를 안았다.

경제활력 분야 최우수상은 북구 신흥동 마을관리사회적협동조합과 함께 추진한 '신흥동 혁신: 공동체가 만들어가는 도시재생 혁명' 사업이 차지했다.

‘2025 경북도 도시재생 경진대회’에서 ‘경제활력 분야’ 최우수상을 받은 포항시가 3일 기념 촬영하고 있다. 포항시 제공

2021년 설립된 협동조합은 지역 주민 43명이 참여해 마을카페 '휘겔리', 드로잉 체험장 'Just Draw', 업사이클링 공방, 스마트팜 등 다양한 거점 시설을 운영하며 지역경제에 활력을 불어넣었다. 자율환경봉사단과 공동체 치안 활동으로 안전한 마을 환경 조성에도 앞장섰다.

특히 지난해 기획재정부 장관 표창과 국토교통형 예비사회적기업 지정 등 성과를 인정받아 사업의 지속 가능성과 지역사회 기여도를 입증했다는 평가를 받았다.

지역특화 분야 대상은 '송도동-첨단 해양산업과 문화의 융합 허브, 포항 구항 도시재생 프로젝트'가 차지했다. 전통 철강산업의 쇠퇴에 대응해 송도동 일대에 조성된 첨단해양 R＆D센터를 중심으로 스타트업과 예비 창업자에게 연구개발과 창업 공간을 제공, 해양산업을 미래 신성장 동력으로 육성한 점에서 높은 점수를 받았다.

또 폐장된 송도해수욕장을 '해양레포츠 플레이그라운드'로 재탄생시키고, 해양 데이터 관제센터를 시범 운영하는 등 해양 자원과 기술·관광을 융합한 도시재생 모델을 선보이며 심사위원들의 호평을 얻었다.

이번 대상 수상으로 포항시는 경북 대표 자격으로 오는 12월 열리는 '국토교통부 도시재창조 한마당'에 출전하게 되며 전국 무대에서 포항형 도시재생의 우수성을 알릴 예정이다.





포항시 관계자는 "민관이 함께 이룬 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 주민과 손잡고 지속 가능한 도시재생을 이어가며 포항의 미래 가치를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

