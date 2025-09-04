광주시, 인문투어 '소년의 길' 9월 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소설 '소년이온다' 주요 장소 탐방

11월까지 매주 토요일 무료 운영

인문투어 '소년의길' 포스터. 광주시 제공

광주시는 혹서기 동안 중단했던 인문투어 '소년의 길'을 9월부터 다시 시작한다고 4일 밝혔다.

인문투어 '소년의 길'은 소설 '소년이 온다' 속 '동호'가 지나온 주요 장소를 함께 걸으며 광주의 역사와 문화를 직접 체험하는 프로그램으로 9~11월 매주 토요일 오전 10시 30분과 오후 4시 두 차례 무료로 운영된다.

전일빌딩245에서 시작해 5·18민주광장의 시계탑, 상무관, 분수대, 옛 전남도청, 옛 광주적십자병원, 금남로 일대를 거쳐 5·18민주화운동기록관에서 종료되는 코스이며, 소요 시간은 약 1시간 30분이다.

도슨트가 동행하며 소설 속 내용과 함께 각 장소가 가진 역사적 의미를 알기 쉽게 설명해 문학적 감동과 함께 광주의 역사를 깊이 있게 접할 수 있다.

참가 신청은 온라인 신청, 전화, 현장 접수(투어 시작 30분 전부터 전일빌딩 1층 북카페) 등으로 가능하다. 참가자를 대상으로 '후기 이벤트'도 진행한다. 인문투어 참여 뒤 후기를 현장 사진과 함께 필수 해시태그(#인문투어 #소년의 길 #전일빌딩 등)를 작성해 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시하면 추첨을 통해 기념품을 지급할 예정이다.





전순희 문화유산자원과장은 "광주의 소중한 역사적 장소를 다시 한번 되새기고, 문학과 광주의 역사를 함께 만나볼 수 있는 인문투어에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





