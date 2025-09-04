김태진 광주 서구의원, '재개발지역 유기동물' 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유기묘 구조·입양 방안 제시

김태진 광주 서구의원은 지난 3일 유기묘 단체 및 활동가들과 함께 철거를 눈앞에 두고 있는 광천동 재개발 지역의 유기 동물 안전한 이동을 위한 간담회를 진행했다.

김태진 광주 서구의원은 지난 3일 광천동 재개발 지역의 유기 동물 안전한 이동을 위한 간담회를 진행했다. 김태진 의원실 제공

이날 간담회에는 광천동 재개발 지역 유기묘의 안전한 이동을 위한 생태 통로 조성 및 체계적이고 효율적인 급식소 관리 등에 대한 다양한 방안이 제시됐다.

김 의원은 "광주 최초로 재개발 지역 유기 동물 관련 민관협력 간담회는 최초이며, 도심재개발 지역의 유기동물 대책 관련 동구를 제외한 다른 4개 자치구는 조례가 마련돼 있지 않다"며 "지역주민과의 갈등을 줄이고 유기동물 구조 후 입양하는 체계적인 조례 정비가 시급하다"고 말했다.

한광천동재개발 지역에서 유기묘 구조 및 입양 활동을 펼치고 있는 김모 씨는 "광천동 재개발 지역의 경우 체계적인 급식소 관리 등을 통해 유기묘 구조 후 입양 등으로 이어지고 있다"며 "재개발 지역 철거 과정에서 주민과의 갈등을 줄이고 유기묘는 안전하게 이동하는 방안을 마련한 데 의미가 크다"고 전했다.

반려동물을 키우며 서구에서 유기묘 구조 활동에 참여하고 있는 기춘희 씨는 "재개발이 진행되면서 유기 동물이 소외되지 않고 안전하게 보호받을 수 있도록 제도적 대책이 필요하다"며 "지역사회가 함께 관심을 갖고 협력한다면 주민과 유기 동물이 공존할 수 있는 모범적인 사례를 만들 수 있을 것이다"고 강조했다.





한편, 단일 재개발 사업지구로는 광주 최대 규모의 사업인 광천동 재개발 사업은 98% 가까이 이주가 이뤄져 철거가 이르면 내달부터 본격적으로 시작된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

