카카오뱅크, 1.2조원 금융혜택 고객 환원

25년 상반기 금리인하요구권 가계대출 이자감면액 1위

누적 감면액 약 468억 원 수준

금융권 유일 ATM 수수료 조건없이 면제로 4108억 원 혜택

'신용대출 갈아타기'…대출금리 평균 연 4.08%P 낮춰





카카오뱅크는 출범 이후 지금까지 누적 1조1698억 원 규모의 금융 혜택을 고객에게 환원했다고 4일 밝혔다.

은행연합회 공시에 따르면, 올해 상반기 카카오뱅크는 가계대출 부문에서 금리인하요구권 신청·수용건수는 물론 이자감면액도 금융권 1위(가계대출 기준)를 기록했다. 출범 이후 현재까지 고객들이 절감한 이자비용은 총 468억 원에 달한다.

또 출범 이후 현재까지 전국 편의점과 은행 ATM 출금 수수료를 전액 면제해 온 곳은 카카오뱅크가 유일하다. 고객은 조건이나 횟수 제한 없이 무료로 이용할 수 있으며, 지금까지 누적 4108억 원 수준의 수수료가 절감됐다.

카카오뱅크는 금융권 유일 주택담보대출을 포함한 모든 중도상환수수료를 면제하고 있다. 올해 상반기까지 1918억 원 규모의 수수료 면제가 이뤄졌으며, 고객은 중도상환수수료 부담 없이 상환 시기를 자유롭게 선택할 수 있다.

또한 '프렌즈 체크카드'는 실적 조건 없이 캐시백 혜택을 제공한다. 현재까지 누적 5204억 원에 달하는 혜택이 고객에게 돌아갔다.

카카오뱅크가 2023년 5월 출시한 '신용대출 갈아타기' 서비스를 2025년 상반기까지 이용한 고객을 분석한 결과 절반(48%)은 중·저신용자로, 이들의 대출금리는 평균 연 4.08%포인트 낮아진 것으로 나타났다. 총 절감액은 약 160억 원 규모다.

특히 제2금융권에서 대환한 고객은 전체의 절반(50%)에 달하며, 평균 6.06%포인트의 금리 인하 효과를 누렸다. 가장 큰 절감 사례로는 연 16.68%포인트의 금리를 낮추며 연간 834만 원을 줄인 경우도 있었다.





카카오뱅크 관계자는 "어려운 경기 상황에서 금리 인하와 수수료 면제 등 혜택으로 고객의 금융 부담을 조금이나마 줄여드리고자 노력하고 있다"며 "앞으로도 기술혁신을 통해 불필요한 금융 비용을 줄이고, 더 많은 혜택을 고객에게 돌려드리겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

