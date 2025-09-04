신혼부부, 생애최초 실수요자 주목… ‘더샵 신문그리니티 2차’ 8일 특별공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 신혼부부 154세대, 생애최초 61세대 등 특공 물량 눈길…8일(월) 청약

- 소득기준 상향으로 기회 확대, 부부 모두 중복청약 가능

포스코이앤씨가 경남 김해시 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 선보이는 '더샵 신문그리니티 2차'가 9월 8일(월) 특별공급 청약접수를 진행한다. 신혼부부, 생애최초 등 특별공급 물량이 많은 만큼 젊은 세대의 관심이 높은 상황이다.

실제로 더샵 신문그리니티 2차는 총 695세대 중 절반이 넘는 377세대를 특별공급으로 공급한다. 이 중에서도 △신혼부부 154세대 △생애최초 61세대 등의 비중이 높아 신혼부부인 젊은 수요층과 생애 최초로 내 집 마련을 준비하는 실수요자들에게 유리할 전망이다.

또한 신혼부부와 생애최초 특별공급의 소득 기준이 3인 이하 가구의 경우 기존 700만4,509원에서 720만5,312만원으로 상향되어 보다 많은 실수요자의 특별공급이 가능해졌다.

특별공급 청약가격 요건은 경남(김해), 부산, 울산에 거주하는 만 19세 이상, 무주택 세대구성원, 청약통장 가입기간과 지역별·면적별 예치금액을 충족한 경우 접수할 수 있다. 부부(예비 신혼부부 제외) 모두 특별공급 중복청약이 가능하며 신혼부부, 생애최초, 신생아(공공) 항목의 경우 청약신청자의 배우자가 혼인 전 당첨된 이력이 있어도 상관없이 청약 접수가 가능하다.

1차 계약금 500만원 정액제와 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공하며, 주변에 분양했거나 입주한 단지들보다 합리적인 가격에 공급돼 수요자들의 가격 부담을 크게 덜었다. 실제로 단지는 같은 김해시에 위치한 기입주 단지보다 약 2억원 가까이 낮은 가격에 공급됐다.

더샵 신문그리니티 2차는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 84~93㎡ 총 695세대로 구성된다. 9월 8일(월) 특별공급을 시작으로 9일(화) 1순위, 10일(수) 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표일은 9월 17일(수)이며, 정당 계약은 9월 28일(일)~30일(화) 3일간 진행된다. 재당첨 제한, 거주의무기간, 전매제한이 없다.

분양 관계자는 "더샵 신문그리니티 2차는 합리적인 가격으로 '더샵' 브랜드 새 아파트를 마련할 수 있는 좋은 기회"라며 "견본주택 방문객 대부분이 상담을 받은 만큼 청약에 많은 관심이 쏟아질 것으로 보인다"라고 말했다.





견본주택은 경남 김해시 대청동 일원에 위치해 있으며, 입주는 2028년 7월 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

