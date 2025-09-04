법무법인 태평양, ‘규제개혁 전문가’ 김종문 前 국무조정실 국무1차장 영입

김종문 전 국무조정실 국무1차장, 태평양으로

법무법인(유한) 태평양(BKL)이 김종문 전 국무조정실 국무1차장(차관급)을 고문으로 영입했다. 김 고문은 1993년 제37회 행정고시 일반 행정직을 수석으로 합격한 후 30여 년간 국무총리실에서 근무하며 기획총괄정책관, 규제총괄정책관, 규제조정실장 등 주요 보직을 두루 거치며 규제개혁 업무에 매진했다. 2019년부터 2022년까지 주싱가포르 대한민국 대사관 공사로 근무하기도 했다.

2023년 대통령실 국정과제비서관, 2024년 국무조정실 국무1차장(차관급)에 임명되어 정부의 주요 정책추진을 총괄했다. 김 고문은 규제심판부와 규제혁신전략회의, 규제혁신추진단 신설 등을 주도하며 규제개선을 통한 신산업 발전의 마중물을 마련한 것으로 평가받는다. 태평양에 합류한 김 고문은 규제그룹 소속 전문가로서 입법·규제, 정책 대응 자문 업무를 수행할 예정이다. 뿐만 아니라 태평양 규제대응 솔루션 센터와 GR 솔루션그룹에서도 전문성을 발휘한다는 계획이다.





태평양 규제그룹을 총괄하는 우병렬 규제그룹장은 "대표적인 규제개선 전문가인 김종문 고문의 영입으로 신사업을 추진하는 기업들의 고민을 해결할 수 있는 최고 수준의 자문을 제공할 수 있게 됐다"며 "특히 신사업 분야에서 불가피하게 발생하는 법적제도적 불확실성을 선제적으로 해소하고, 고객에게 최적의 솔루션을 제시하는 든든한 동반자가 될 것"이라고 했다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

