최재화 번개장터 대표, LIS서 '순환 럭셔리' 성장 해법 제시

"리커머스계 아마존, 아시아에서 나올 것"

번개장터는 최재화 대표가 스위스 제네바에서 열린 '제7회 럭셔리 이노베이션 써밋(LIS)'에 한국 대표 패널로 참여해, 기술을 통한 명품 시장의 새로운 성장 시대를 열 해법을 제시했다고 4일 밝혔다.

LIS는 매년 200여명의 럭셔리 전문가, 브랜드 리더, 혁신 기술자, 테크 스타트업 창업자와 학계가 함께 럭셔리 비즈니스의 미래를 예측하고 전망하는 글로벌 포럼이다.

최재화 번개장터 대표가 스위스 제네바에서 열린 '제7회 럭셔리 이노베이션 써밋(LIS)'에서 발언하고 있다. 번개장터

올해 주요 화두는 '순환 럭셔리(Circular Luxury)'였다. 이날 토론에 참여한 글로벌 럭셔리 업계 리더들은 명품 시장이 성장 정체에 직면했지만, MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 소셜미디어 등을 통해 주요 럭셔리 소비층으로 떠올라 명품 리세일 시장이 전통 명품 시장보다 15배 성장하고 있는 점에 주목했다.

최 대표는 "리커머스 시장이 커질수록 정·가품 이슈가 불가피하다"며 "이는 브랜드 충성도와 신뢰도에 리스크가 될 수도, 기회가 될 수도 있다"고 했다. 그는 이어 "오차 없는 검수 기술이 도입되면 빠르게 성장하고 있는 순환 럭셔리 시장에서도 브랜드의 신뢰 자산을 보존하는 인프라의 역할을 할 것이다"라고 했다. 특히 그는 기술과 혁신으로 무장한 테크 리커머스(Tech-recommerce) 플랫폼이 이러한 역할을 수행하며, 차세대 럭셔리 시장을 확장하는 핵심 주체가 될 것이라고 역설했다.

또한 그는 "리커머스 시장에서 가장 중요한 것은 신뢰"라며 "리커머스 생태계가 신뢰를 기반으로 성장하면, 명품을 처음 접하는 젊은 세대가 부담 없이 브랜드를 경험하고, 나중에 구매력이 생겼을 때 1차 시장으로 진입하는 중요한 관문 역할을 하게 된다"고 말했다. 이러한 '관문 역할'을 통해 럭셔리 브랜드가 리커머스를 통해 미래 고객을 확보하고 시장 전체 성장을 견인하는 핵심 해법이라고 강조했다.





끝으로 최 대표는 "기술과 결합된 리커머스는 단순한 개인 간 중고거래를 넘어, 기술 산업의 한 축으로 완전히 새롭게 자리매김할 것"이라며 "이러한 변화를 주도할 '리커머스계 아마존'은 바로 아시아에서 나올 것"이라고 말했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

