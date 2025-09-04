코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나란히 상승 출발

4일 코스피가 상승 출발하며 장 초반 3200선 재탈환을 시도하고 있다. 코스닥도 오름세를 보이며 800대를 회복했다.

연합뉴스

이날 오전 9시 15분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.44% 뛴 3198.54를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.14% 오른 3188.84에 출발해 오름폭을 키우고 있다.

개인과 외국인이 각각 499억원, 4억원을 순매수하며 상승세를 견인하고 있다. 반면 외국인이 홀로 590억원을 팔아 치우고 있다.

대부분 업종이 상승하고 있다. 유통(1.66%) 기계·장비(1.52%) 화학(1.10%) 의료·정밀기기(1.08%) IT서비스(0.81%) 전기·가스(0.69%) 건설(0.68%) 섬유·의류(0.53%) 전기·전자(0.52%) 제조(0.47%) 등의 순이다. 반면 증권(-0.37%) 보험(-0.09%) 운송·창고(-0.01%) 등은 내리고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 SK하이닉스(2.19%) LG에너지솔루션(1.36%) 두산에너빌리티(2.88%) 등이 강세다. 한화에어로스페이스도 0.53% 오르고 있다. 삼성전자(-0.29%) 삼성바이오로직스(-0.10%) 현대차(-0.45%) 기아(-0.56%) KB금융(-0.54%) 셀트리온(-0.17%) 등은 내리고 있다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.89% 오른 803.87을 기록 중이다. 지수는 전장보다 0.34% 오른 799.53으로 거래를 시작한 뒤 상승세를 이어가고 있다.

개인과 외국인이 각각 15억원, 21억원을 순매수하고 있고 기관이 홀로 18억원을 순매도하고 있다.

업종별로는 제약·운송장비·부품(1.27%) 화학·금속(1.05%) 기계·장비(1.02%) 금융(0.95%) 제조(0.94%) 의료·정밀기기(0.91%) 유통(0.84%) 건설(0.78%) IT서비스(0.63%) 섬유·의류(0.59%) 전기·전자(0.53%) 오락·문화(0.38) 등의 순으로 오르고 있다. 운송·창고(-1.34%) 출판·매체복제(-0.79%) 등은 약세다.





시총 상위 10개 종목 중에서는 리가켐바이오(-0.73%)와 에이비엘바이오(-0.52%)를 제외하고 알테오젠(0.76%) 에코프로비엠(0.68%) 펩트론(2.96%) 에코프로(1.20%) 파마리서치(1.13%) 레인보우로보틱스(0.73%) HLB(0.13%) 삼천당제약(1.88%)이 오름세를 보이고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

