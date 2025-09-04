부산항만공사, 협력업체와의 상생 행보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중증장애인 생산품 우선구매·물가변동 반영 등 상생 노력

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 3일, 본사 2층 대강당에서 중증장애인생산품 우선구매·물가변동 교육과 협력업체 상생 간담회를 개최했다.

협력업체 상생 간담회. BPA 제공

AD

이번 행사는 9월 1일부터 5일까지 한 주간 진행되는 '2025 BPA ESG·혁신 WEEK' 행사의 일환으로, BPA 내부 직원들을 위한 교육과 협력업체 관계자와의 소통 간담회로 진행됐다.

먼저 BPA는 한국장애인개발원·한국경제개발연구원 전문가를 초빙해 '중증장애인생산품 우선구매'와 '물가변동' 교육을 각각 진행했다.

중증장애인생산품은 '중증장애인생산품 우선구매 특별법'에 따라, 공공기관이 연간 총구매액의 1.1% 이상을 의무적으로 구매해야 하는 품목이며, 물가변동은 '국가계약법 시행령'에 따라, 계약 체결 이후 변동분을 계약금액에 반영해 협력업체의 적정 이윤을 보장하기 위한 제도이다.

교육에 이어진 건설·용역·물품 등 BPA 협력업체 대상 간담회에서는 우선구매제도, 상생결제 등 전자대금 지급제도, BPA의 인권경영 방침을 소개했다. BPA는 안전한 현장과 청렴한 계약 문화 조성을 위한 업체들의 협조를 요청하는 한편, 설문조사를 통해 협력업체의 애로사항을 파악하여 개선해 나갈 방침이다.

우선구매제도는 사회적 약자기업의 판로 개척을 위해 공공기관 총 구매액의 일정 비율 이상을 의무적으로 구매하도록 규정한 제도이며, 상생 결제는 원·하도급 업체에 지급할 대금을 발주처에서 일괄 지급해 2차 이하 기업의 대금지급을 보장하는 제도이다.





AD

부산항만공사 송상근 사장은 "협력업체들과 지속적인 소통을 통해 상생협력, 안전, 청렴의 문화가 부산항에 깊이 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>