국립부경대 G-램프사업단, 英 헤리엇와트대 라이엘센터와 해양환경 공동연구 협약 체결

해양환경 변화 대응 위한 글로벌 공동연구·인재양성 협력 강화
국립부경대학교 G-램프사업단(단장 김영석)은 지난 1일 영국 헤리엇와트대학교(Heriot-Watt University) 산하 라이엘센터(Lyell Centre)와 해양환경 변화·지속가능성에 관한 국제 공동연구 협약(MOU)을 체결했다.
라이엘센터는 헤리엇와트대학교가 영국지질조사국(British Geological Survey)과 공동 운영하는 연구기관으로, 지구과학과 환경지질, 기후시스템 분야에서 세계적인 연구 역량을 갖춘 기관이다.
이번 협약을 통해 양 기관은 기후변화에 따른 지구시스템의 복합적 변동을 정량적으로 분석하고, 관련 학술교류와 연구자 양성, 인프라 공유 등 실질적 협력을 추진할 예정이다.
G-램프사업단은 이번 협력을 기반으로 유럽과 동아시아를 연결하는 글로벌 물순환 연구 허브로서의 위상을 강화하고, 기후변화 대응을 위한 국제 공동연구 기반을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.
