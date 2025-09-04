중기중앙회, 노란우산공제 캐릭터 활용한 카톡 이모티콘 배포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일 오후 2시부터 선착순 10만명

중소기업중앙회는 노란우산공제 캐릭터(꿈이와 산이)를 활용한 카카오톡 이모티콘을 무료로 배포한다고 4일 밝혔다.

중기중앙회는 노란우산 가입자 소기업·소상공인을 상징하는 '꿈이'와 그 곁에서 든든한 우산 역할을 하는 노란우산공제 상징 '산이' 캐릭터를 활용해 감사·사랑·응원·명절인사 등 일상의 다양한 감정을 표현하는 16종의 움직이는 이모티콘을 선보였다.

오는 8일 오후 2시부터 선착순 10만명에게 무료 배포되며 카카오톡에서 '중소기업중앙회 노란우산' 채널을 추가하면 누구나 노란우산 캐릭터 이모티콘을 다운로드해 30일간 사용할 수 있다.

이창호 중기중앙회 공제운영본부장은 "이번 이모티콘 이벤트를 통해 노란우산 브랜드를 널리 알리고 소기업·소상공인 가입자에게는 즐거운 경험을 제공하며 새로운 방식으로 소통할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

40만여명의 친구를 보유하고 있는 노란우산 카카오톡 채널은 가입자에게 꼭 필요한 공제 소식과 다양한 복지서비스 혜택 등 유용한 정보를 가장 빠르게 제공하고 있다.





한편, 중소기업중앙회가 운영하는 노란우산공제는 2007년 출범 이후 현재 소기업·소상공인 재적 가입자 180만명을 보유하고 있다. 연 최대 500만원의 소득공제 혜택과 공제금 압류금지로 소기업·소상공인을 위한 사회적 안전망 역할을 하고 있다. 또 가입 고객을 대상으로 ▲법률·세무·노무 등 무료 경영 자문 ▲휴양시설 회원가 제공 ▲역량 강화 교육 ▲단체상해보험 가입 등 다양한 복지서비스를 제공하고 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

