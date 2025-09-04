한국한의약진흥원, 친환경·건강 둘 다 잡는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



ESG 실천 위해 3개 기관 협력



‘ESG 릴레이 걷기 챌린지’ 진행

한국한의약진흥원은 ESG 가치 실천과 활기찬 조직문화 조성을 위해 9월 한 달간 '2025년 ESG 릴레이 걷기 챌린지'에 참여한다.

한국한의약진흥원이 ESG 릴레이 걷기 챌린지 참여 기념 촬영하고 있다. 한국한의약진흥원 제공

이번 챌린지는 공공기관 간 협력을 통해 지속적으로 실천 가능한 친환경 활동을 확산하고 직원 건강 증진을 도모하기 위해 기획됐다.

8월 한국보건의료정보원을 시작으로 9월에는 한국한의약진흥원, 10월에는 한국생명존중희망재단으로 이어지는 릴레이 방식으로 공공기관 세 곳이 함께 추진한다.

한국한의약진흥원은 걷기를 통해 절감된 탄소량을 나무와 비교해 전 직원이 친환경 가치를 체감할 수 있도록 하고 부서별 걷기 실적을 집계해 우수 부서를 시상함으로써 참여 동기를 높이고 있다.

한국한의약진흥원 이화동 원장 직무대행은 "직원들이 함께 걷고 소통하면서 ESG 가치를 실현할 수 있다는 점에서 이번 챌린지는 매우 뜻깊다"라며 "앞으로도 다양한 ESG 활동을 통해 건강한 조직문화를 만들어 갈 것"이라고 말했다.





한국한의약진흥원은 이번 챌린지를 계기로 친환경·건강·협력의 가치를 아우르는 조직문화를 구축하고, 공공기관 ESG 활동의 모범 사례를 만들어 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

