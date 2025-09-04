제네시스, SUV컨셉트 '네오룬' 구현한 '차오르는 밤' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'제네시스 청주'서 11월2일까지

"디자인과 기술의 유기적 결합"

제네시스는 청주공예비엔날레 조직위원회, 청주시한국공예관과 공동으로 기획한 '차오르는 밤' 전시가 4일부터 11월 2일까지 '제네시스 청주'에서 개최한다고 밝혔다.

제네시스가 청주공예비엔날레 조직위원회, 청주시한국공예관과 공동으로 기획한 '차오르는 밤' 전시장 모습. 제네시스

'2023 청주국제공예공모전' 수상 작가 3인이 참가, 제네시스의 멈추지 않는 변화와 혁신을 상징하는 '네오룬 콘셉트'를 '푸른 밤에서 아침을 향한 시간'에 빗대어 감각적으로 구현했다.

네오룬은 지난해 3월 제네시스 하우스 뉴욕에서 최초로 공개된 초대형 전동화 SUV로, 디자인과 기술의 유기적인 결합을 통해 제네시스의 무한한 가능성과 미래 방향성을 보여주는 콘셉트 모델이다.

정소윤 작가는 염색한 투명실을 재봉해 완성한 산수화를 선보인다. 또 땅의 물성과 우주의 시간을 현대적으로 재해석한 김호정 작가의 도자 작품과 블로잉 기법을 활용해 유리 속 무한히 확장하는 세계를 표현한 박성훈 작가의 유리작품이 전시된다. 전시장에 네오룬을 전시해 한국적 비움의 미학과 다양한 기술들의 예술적 감성을 경험할 수 있다.

제네시스가 청주공예비엔날레 조직위원회, 청주시한국공예관과 공동으로 기획한 '차오르는 밤' 전시장 모습. 제네시스

제네시스는 청주공예비엔날레 조직위원회에 공식 의전 차량을 지원해 '2025 청주공예비엔날레' 기간 동안 주요 인사와 공예전문가들의 편안한 이동을 도울 예정이다.





제네시스 관계자는 "제네시스 디자인 철학인 한국적 미를 널리 알리고 청주 지역 문화예술 발전에도 기여할 수 있을 것"이라며 "제네시스의 끊임없는 도전과 혁신의 스토리를 고객들에게 감성적으로 전달해 나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

