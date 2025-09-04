송파구, 여성창업지원실 입주기업 7곳 모집…12일까지 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 송파구(구청장 서강석)는 송파여성경력이음센터 창업지원실에 입주할 신규 여성(예비) 창업기업 7곳을 이달 12일까지 모집한다.

송파구 제공.

송파여성경력이음센터 창업지원실(송파구 백제고분로42길 5, 2층)은 여성 창업자들에게 사무공간을 제공하고 창업 역량을 키울 수 있게 돕는 거점 공간으로, 2018년부터 지난해까지 총 46개 기업이 이용해 왔다.

올해는 독립사무실 1개소와 협업사무실 6석을 포함해 총 7개 기업을 선발한다. 입주 기업은 1년간 사무공간과 회의실, 복합기 등 사무집기를 자유롭게 이용할 수 있다. 또한 센터 내 마련된 스튜디오 시설을 활용해 제품 촬영과 라이브커머스 영상 제작도 가능하다.

창업지원실은 실무역량 강화를 위한 창업 특강과 전문가 1:1 멘토링, 마케팅·세무 교육을 제공하며, 공유사무실의 장점을 살린 입주기업 간 ‘네트워킹 데이’도 운영해 정보 교류와 공동 성장의 기회를 지원한다.

모집 대상은 서울에 거주하며 창업을 준비 중이거나 최근 3년 이내 창업한 여성기업이다. 입주 기간은 오는 10월부터 내년 9월까지며, 최대 2년까지 연장이 가능하다. 근무 시간은 평일 오후 8시까지이며, 주말 사용은 제한된다.

입주를 희망하는 여성창업자는 송파구청 또는 송파여성경력이음센터 누리집에서 신청서를 내려받아 작성한 후 담당자 이메일(shm12119078@songpa.go.kr)로 제출하면 된다. 서류심사를 거쳐 선정 결과는 이달 19일 개별 통보된다.





서강석 송파구청장은 “창업지원실 입주 지원사업은 초기 창업자들이 경제적 부담 없이 꿈을 펼치는 특별한 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 유능한 여성들이 창업에 적극 도전하고, 지역경제의 주역으로 성장할 수 있도록 다양한 지원사업을 펼치겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

