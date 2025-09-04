"반도체·승용차 호조" 경상흑자 107.8억달러…7월 역대 최대(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국은행 '2025년 7월 국제수지(잠정)'

27개월 흑자, 2000년대 두 번째 긴 흑자 흐름

수출↑·수입↓ 상품수지 102.7억달러 흑자

K컬처 뜬다…성수기 외국인 국내여행, 여행수지 적자폭↓

지난 7월 우리나라 경상수지가 107억8000만달러로 집계되며 7월 중 역대 최대 기록을 다시 썼다. 수출이 반도체·승용차 등을 중심으로 호조세를 나타낸 영향이다. 여름철 성수기를 맞아 외국인의 국내 여행이 늘면서 여행수지 적자 폭도 줄었다.

연합뉴스

4일 한국은행이 발표한 '2025년 7월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 7월 우리나라 경상수지 흑자는 107억8000만달러를 기록, 7월 중 역대 최대치를 나타냈다. 2023년 5월 이후 27개월 연속 흑자로, 2000년대 들어 두 번째로 긴 흑자 흐름이다. 흑자 규모는 지난해 같은 기간(90억5000만달러)보다 늘었고, 사상 최대 기록을 갈아치웠던 전월(142억7000만달러) 대비로는 줄었다.

경상수지에서 가장 큰 비중을 차지하는 상품수지는 102억7000만달러 흑자를 나타냈다. 2018년 7월과 2016년 7월에 이은 7월 중 역대 3위 기록이다. 흑자 폭은 전년 동월(85억2000만달러) 대비로는 확대했으나 전월(131억6000만달러)과 비교해선 줄었다.

지난해 같은 기간과 비교해 수출은 늘고, 수입은 줄었다. 수출은 597억8000만달러로 전년 동월 대비 2.3% 증가했다. IT 품목에선 반도체가, 비IT 품목에선 승용차가 호조세를 보이면서 2개월 연속 증가했다. 다만 전월 대비로는 감소 전환했다. 7월 통관기준 반도체 수출은 149억1000만달러로 전년 동월 대비 30.6% 급증했다. 승용차는 6.3% 늘어난 54억9000만달러를 나타냈다. 반면 컴퓨터주변기기(-17%)와 의약품(-11.4%), 석유제품(-6.2%) 등은 줄었다.

수입은 495억1000만달러로 전년 동월 대비 0.9% 감소했다. 에너지 가격 하락으로 1개월 만에 감소 전환했다. 다만 전월 대비로는 에너지류 수입 물량 확대로 4.9% 늘었다. 지난 7월 통관기준 원자재 수입은 244억9000만달러로 전년 동월 대비 4.7% 줄었다. 원유(-16.7%), 석유제품(-5.8%), 석탄(-2.9%)을 중심으로 줄었다. 가스는 0.2% 증가했다. 자본재는 204억7000만달러로 6.2% 늘었다. 반도체제조장비(27.7%)와 정보통신기기(12.6%), 반도체(9.4%)가 증가했다. 반면 수송장비(-33.8%)는 큰 폭 감소했다. 소비재 역시 92억4000만달러로 4.2% 증가했다. 승용차가 9.6%, 직접소비재도 8.6% 증가한 것으로 집계됐다. 다만 곡물은 15.4% 줄었다.

여행수지 등을 포함하는 서비스수지는 21억4000만달러 적자를 나타내며 전월(-25억3000만달러) 대비 적자 폭을 줄였다. 여행수지는 여름철 성수기에 따른 외국인의 국내 여행 증가로 9억달러 적자를 기록, 적자 폭을 축소했다.

본원소득수지는 배당소득수지를 중심으로 29억5000만달러 흑자를 기록했다. 전월(41억6000만달러) 대비 흑자 폭을 줄였다. 배당소득수지는 직접·증권투자 배당소득수입이 전월 대비 줄면서 25억8000만달러 흑자를 기록, 전월(34억4000만달러) 대비 흑자 폭을 축소했다.





자산에서 부채를 뺀 금융계정 순자산은 110억8000만달러 증가했다. 전월(179억2000만달러) 대비로는 증가 폭을 줄였다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

