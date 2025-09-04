경기도일자리재단, 9일 동두천서 '5070 일자리박람회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도일자리재단이 오는 9일 동두천시민회관에서 '2025 경기도 5070 일자리박람회 in 동두천+연천'을 개최한다.

이날 박람회는 도내 50~70대 중장년층의 재취업을 지원하기 위한 시군 순회형 박람회로 구인·구직 기회가 상대적으로 적었던 북부의 소규모 시군에서 열려 지역 기업과 중장년 모두에게 새로운 기회의 장을 마련하기 위해 기획됐다.

박람회에는 경기도립 노인전문 동두천병원, 로뎀요양원 등 25개 도내 우수채용기업이 참여해 현장 채용 부스를 운영한다.

구직자는 현장에서 면접과 채용 상담을 받을 수 있다. 또한 현장 참여가 어려운 50여 기업은 채용 게시대를 통해 채용 정보를 제공하며, 구직자가 제출한 이력서는 재단이 대행 접수해 기업에 전달한다.

도 일자리재단은 부대 프로그램으로 ▲이력서 작성 강의 ▲이력서 사진 촬영 ▲시니어 유망직업 체험 부스 ▲커리어 상담 ▲재무 상담 ▲시군 일자리센터와 고용복지플러스센터 등 유관기관 상담 부스를 운영한다.

박람회 참여를 희망하는 중장년은 박람회 누리집(https://5070job.com)에서 사전 신청하거나, 행사 당일 현장 등록을 통해 참여할 수 있다.





한편 도 일자리재단은 오는 11월까지 도내 31개 시군을 순회하며 총 27회 박람회를 개최한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

