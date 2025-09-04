포바이포, AI 픽셀로 영상 의료기기 시장 첫 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포바이포가 의료기기 영상솔루션 시장에 본격적으로 진출한다.

콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 업체 포바이포는 X-선 진단 의료기기 전문기업 제노레이와 의료영상 AI 고도화에 대한 협력을 약속하는 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

제노레이는 국내 최초로 단층영상합성 기능이 탑재된 유방질환진단장비를 개발하고 콘빔 전산화단층촬영(CBCT) 중심의 덴탈 사업도 하고 있다. 이동형 엑스레이 C-암 분야에서는 오랜 기간 높은 점유율을 유지하고 있다.

제노레이를 비롯한 X-선 기반 영상진단 의료기기 기업은 최근 적은 선량으로 선명한 영상을 제공하기 위해 노력하고 있다. 협약을 계기로 제노레이와 포바이포는 상대적으로 적은 선량으로 선명한 영상을 제공할 수 있는 협력방안을 찾아 추진한다.

포바이포는 자체 개발한 고유 모델인 화질 개선 AI 솔루션 '픽셀(PIXELL)'을 제노레이 장비에서 획득한 의료영상 데이터에 곧바로 적용할 수 있도록 모델 최적화 작업을 진행한다. 제노레이는 포바이포가 제공한 AI 솔루션을 의료영상 데이터 처리 과정에 적용해보고 실제 임상, 시술 환경에서 얼마나 기능하는지 평가한 후 결과를 제공한다.

제노레이 관계자는 "적은 선량으로 선명한 영상을 얻을 수 있다면 환자와 사용자가 더욱 신뢰할 수 있는 진단 서비스가 가능할 것"이며 "AI 영상 개선 솔루션의 적합도와 신뢰도를 꼼꼼하게 평가해 양사 모두에 유의미한 결과를 얻을 수 있도록 노력하겠다"고 설명했다.

포바이포 솔루션사업본부 배성완 본부장은 "왜곡된 이미지를 만들어 채워 넣는 오류가 빈번한 생성형 AI 모델과는 달리 AI픽셀은 비생성형 알고리즘을 채택한 모델"이라고 소개했다. 이어 "사실성 보존이 가장 중요한 의료용 진단 영상, 범죄 현장을 촬영한 CCTV 영상 등을 원본 훼손 없이 개선할 수 있다"며 "민감한 정보를 다루는 다양한 사업 영역에 진출할 수 있는 경쟁력을 가지고 있다"고 설명했다.





포바이포의 '픽셀(PIXELL)'은 클릭 한 번으로 영상의 화질을 최대 8K 수준으로 개선해주는 화질 개선 AI 솔루션이다. 픽셀은 영상을 초고화질로 빠르게 업스케일링 해주면서도 전송 데이터 용량, 즉 비트레이트(Bitrate)는 최대 50% 이상 절감해줄 수 있어 활용도가 높다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

