삼척시, 2026년 예산편성 위한 시민 의견 수렴 설문조사 시행

강원도 삼척시는 2026년 예산편성 과정에 시민 의견을 적극 반영하고자 오는 21일까지 온·오프라인으로 시민 대상 설문조사를 실시한다고 4일 밝혔다.

온라인 참여는 주민e참여 사이트(https://pb.lofin365.go.kr/SAMCHEOK/survey/surveyList)에서 가능하며, 온라인 설문 참여가 어려운 시민은 각 읍면동 행정복지센터에서 설문지를 작성하면 된다.

설문은 총 25개 항목으로 구성되며, 예산 운영 및 투자 규모 평가, 삼척시 행사·축제 평가, 예산편성 및 운영 개선점 등 시민 의견을 폭넓게 수렴할 수 있도록 마련됐다.

시는 이번 설문조사 결과를 2026년 예산편성 시 참고자료로 활용하고, 2025년 주민참여예산위원회 총회 자료로도 반영할 계획이다.





시 관계자는 "이번 설문은 시민 중심의 재정 운영을 실현하는 중요한 과정인 만큼, 다양한 목소리가 적극 반영될 수 있도록 관심과 참여를 당부드린다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

