"가볍게 즐기는 달콤"…남양유업, '초코에몽 미니 무가당' 출시

설탕 첨가 없이 초코에몽 진한 맛 구현

120ml 소용량 패키지로 부담 줄여

남양유업이 설탕을 첨가하지 않은 '초코에몽 미니(Mini) 무가당'을 출시했다고 4일 밝혔다.

'초코에몽 Mini 무가당'은 원유에서 유래된 당 외에 설탕을 넣지 않아 당류 5g과 칼로리 65㎉로 부담을 낮췄다. 동시에 120㎖ 소용량 패키지를 적용해 아이가 직접 손에 쥐고 마시기 쉽고, 성인도 간식처럼 가볍게 즐길 수 있도록 했다. 휴대성과 편의성도 강화돼 야외활동에도 적합하다.

'초코에몽 Mini 무가당'은 쿠팡과 남양유업 네이버 브랜드스토어에서 구매할 수 있다. 네이버스토어에서 포토리뷰 이벤트를 통해 네이버 포인트와 '초코에몽 프로틴' 경품도 제공된다.





'초코에몽'은 2011년 출시 이후 '초코에몽 프로틴', 아이스크림 '초코에몽 아이스홈', 초코에몽 초코 생크림빵 등으로 카테고리를 확장해왔다. 최근에는 '말차'를 접목한 '말차에몽'을 내놨다. 초코에몽은 지난해 국내 오프라인 초코 가공유 시장 점유율 1위를 달성했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

