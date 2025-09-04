상명대, 천안캠퍼스에 조기취업형 계약학과 신설…수능 없이 지원 가능

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스마트IT융합·바이오푸드테크학과 신설, 충남 기업 연계·정착지원금 1200만원 지급

상명대학교가 충남도의 지원을 받아 천안캠퍼스에 조기취업형 계약학과를 신설하고, 2026학년도 수시모집부터 수능 최저학력기준 없이 지원할 수 있는 새로운 전형을 선보인다.

상명대학교 천안캠퍼스는 충남의 산업 수요와 청년 정착을 동시에 겨냥한 '조기취업형 계약학과'를 신설했다고 4일 밝혔다.

이번에 신설된 학과는 ▲스마트IT융합공학과(30명) ▲바이오푸드테크학과(25명)로, 모두 정원 외로 모집한다.

스마트IT융합공학과는 반도체·디스플레이·모빌리티 등 충남 대표 산업에 필수적인 스마트 제조 자동제어시스템 설계 인재를, 바이오푸드테크학과는 바이오·제약·식품·사료 산업 현장에 필요한 스마트 제조 및 품질·공정관리 실무 인재를 양성한다.

교육과정은 3년 집중교육으로 구성된다. 1학년에는 전공 기초 및 교양을 배우고, 2학년부터는 조기 취업 후 기업 현장과 연계한 프로젝트 실습 교육을 병행한다. 120학점을 이수하면 3년 만에 정규 학사학위를 취득할 수 있으며, 졸업 후에도 보수교육·진학 등 다양한 진로 지도를 받을 수 있다.

특히 충남도 내 기업과 매칭돼 졸업 후 2년간 재직할 경우 정착지원금 1200만원이 지급된다.

천안캠퍼스 조기취업형계약학과전형은 고교 졸업(예정)자나 동등 학력 인정자가 나이 제한 없이 지원할 수 있다. 1단계에서 서류평가 100%로 5배수를 선발하고, 2단계에서 서류 10%와 면접 90%를 반영해 합격자를 가른다. 수능 최저학력기준은 적용되지 않는다.

서울캠퍼스는 고교추천전형에서 추천인원 및 수능 최저를 폐지하고, 논술전형은 예체능 일부를 제외한 전 학과에서 실시한다. 약술식 논술로 학생부교과 10%, 논술고사 90%를 반영하며 수능 최저는 없다.

상명대는 2026학년도 수시모집에서 총 1961명(서울 950명·천안 1011명)을 선발한다. 원서접수는 오는 8일 오전 10시부터 9월 12일 오후 6시까지 상명대 입학홈페이지 또는 유웨이어플라이에서 가능하다.





한편 상명대는 ▲첨단분야 혁신융합대학사업 ▲SW중심대학사업 ▲대학혁신지원사업 ▲대학일자리플러스센터사업 등 정부 재정지원사업에서 두각을 나타내며, 맞춤형 진로·취업 지원 역량을 인정받고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

