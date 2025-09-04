경찰, ‘매크로 이용’ 기차 승차권 예매 집중단속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"불법 암표 판매 근절"

경찰청은 추석을 앞두고 매크로프로그램을 이용해 기차 승차권을 예매하는 행위를 집중 단속한다고 4일 밝혔다.

경찰은 부정한 방법으로 기차 승차권을 예매하는 행위를 집중 단속할 예정이다. 그간 명절을 앞두고 매크로를 이용하여 승차권을 대량 예매해 재판매하는 일이 지속해서 발생해왔기 때문이다.

한국철도공사·㈜에스알은 온라인 기차 승차권 예매 시 매크로 이용 여부 등을 분석해 의심 사례를 경찰청에 수사 의뢰하고, 경찰은 전국 사이버수사대를 중심으로 불법행위에 대해 신속히 수사에 착수한다.

경찰은 승차권 재판매 행위를 모니터링하고, 티켓 예매용 매크로프로그램을 제작·판매하는 행위에 대한 첩보 수집도 병행하는 등 불법 암표 판매 과정 전반에 대한 단속을 진행한다.





경찰청 관계자는 "매크로 이용 기차 승차권 예매 행위의 가장 큰 피해자는 정가에 기차 승차권을 예매하지 못하는 일반 국민"이라며 "매크로를 이용하지도 말고 암표를 구매하지도 않는 사회적 자정 노력을 펼치는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.





