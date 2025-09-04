침수피해 컸던 영등포구 도림동 133-1 일대 신통기획 후보지 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신안산선 도림사거리역 초역세권

서울 영등포구(구청장 최호권)가 도림사거리 인근 도림동 133-1번지 일대 6만3654㎡ 지역이 신속통합기획 주택재개발 사업 후보지로 선정됐다고 4일 밝혔다.

도림동 133-1번지 일대 신속통합기획 재개발 후보지 위치도. 영등포구 제공.

해당 지역은 저층 노후 주택이 많고 주로 단독 개발이 어려운 작은 면적의 필지로 구성돼 있다. 특히 반지하 주거 비율이 약 59%에 달하며, 2022년 특별재난지역으로 지정될 만큼 침수피해가 컸던 곳으로 침수대비시설 확충과 하수도 정비가 시급한 곳이다.

해당 구역은 향후 개통 예정인 신안산선 도림사거리역과 가깝고 도신로, 도림로 등 주요 도로와 접해 있어 교통 접근성이 우수하다.

또한 인근 신길뉴타운이 고층 아파트 단지로 개발을 완료해 주거환경이 크게 개선됐으며, 도림동 고추말 어린이공원 일대인 도림1구역 등 주변에서도 재개발 정비사업이 활발히 추진되고 있어 앞으로 이 지역의 주거환경과 생활 인프라가 한층 더 향상될 것으로 기대된다.

구는 재개발 과정에서 주민들의 행정적·기술적 애로사항을 적극 지원해, 기존 5년 이상 걸리던 정비구역 지정 기간을 2년 이내로 단축할 계획이다.

한편, 현재 구에는 87개의 재개발·재건축 정비사업이 진행 중으로, 낙후된 지역의 도시환경 개선과 주택 공급에 속도를 내고 있다.





최호권 영등포구청장은 "신속통합기획 후보지 선정으로 재개발 사업의 추진 속도를 높일 수 있다"며, "앞으로도 행정력을 집중해 낙후된 지역을 체계적으로 정비해 나가겠다"고 전했다.





