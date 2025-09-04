AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



착한 가격으로 즐기는 당일치기 여행

매주 토요일 고양-파주 주요 관광지 탐방

지역축제 연계 노선 출시

경기도와 경기 서북부 3개 시(고양시, 김포시, 파주시), 그리고 경기관광공사가 함께하는 경기 서북부 광역시티투어 '끞'이 9월부터 12월 7일까지 하반기 운행을 시작한다.

고양시, 경기 서북부 광역시티투어 ‘끞’ 운행 시작. 고양특례시 제공

'끞'은 고양시·김포시·파주시의 앞 자음을 조합해 만든 명칭으로, 하루동안 경기 서북부의 문화·예술·자연을 합리적인 비용으로 즐길 수 있는 알찬 지역여행 프로그램이다.

투어요금은 일반 1만5000원, 학생 1만2000원, 경로·미취학 아동·장애인 1만원으로, 남녀노소 누구나 부담 없이 참여할 수 있다. 또한 단체 예약(25명 이상) 시에는 일정 및 코스를 조정할 수 있으며, 할인 혜택도 제공된다.

문화와 자연을 주제로 편성된 고양-파주의 이번 정규노선은 매주 토요일에 진행된다. 홍대입구역, 대곡역에서 탑승해 현대모터스튜디오고양 → 일산호수공원&웨스턴돔 → 중남미문화원 → 마장호수출렁다리 → 대곡역, 홍대입구역에서 하차하는 코스로 구성돼 있다.

단체 예약의 경우 이용자의 수요에 맞춰 날짜·시간·관광지 등을 협의해 설계할 수 있다는 점이 큰 장점으로, 평소 방문해보고 싶었던 장소를 선택하면 더 큰 만족을 얻을 수 있다.

아울러 이번 가을과 겨울에는 지역 대표 축제 일정에 맞춘 기획 노선도 추가로 운영될 예정으로, 시티투어와 함께 지역 축제를 동시에 즐기며 지역문화를 깊이 이해할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.





개인 예약은 경기 서북부 광역시티투어 '끞'공식 누리집에서 가능하다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

