성남시, 내년 기업환경 개선사업 참여기업 모집…최대 80% 지원

성남시, 지역 중소 제조업체·지식산업센터 대상 26일까지 접수

기반시설·노동·작업환경·지식산업센터·소방시설 5개 분야 지원

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 26일까지 지역 중소 제조업체와 지식산업센터를 대상으로 '2026년 기업환경 개선사업' 참여 신청을 받는다고 4일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시청 제공

이 사업은 중소기업이 경영활동에 전념할 수 있도록 성남시와 경기도가 △기반시설 △노동환경 △지식산업센터 △작업환경 △소방시설 등 5개 분야의 개선 비용을 최대 80%까지 지원하는 프로그램이다.

기반시설 분야는 중소기업 밀집지역의 도로 확·포장, 상·하수도, 소교량 및 우수관 정비를, 노동환경 분야는 최근 3년간 매출액 평균 200억원 이하 중소 제조기업의 기숙사·휴게실·식당·화장실 설치 및 개보수를 지원한다.

지식산업센터 분야는 준공 후 7년 이상 경과된 센터의 주차장과 화장실 등 공공시설물 개보수 비용을, 작업환경 분야는 최근 3년간 매출액 평균 100억원 이하 소규모 제조업체의 작업공간 개보수 및 적재대·LED조명 설치 비용을 지원한다.

소방시설 분야는 매출액 200억원 이하 중소 제조기업이나 준공 후 7년 이상 된 지식산업센터를 대상으로 경보설비, 방화벽, 스프링클러, 피난설비 등 소방시설 설치와 개보수 비용을 지원한다.

시는 서류심사와 현장조사를 거쳐 1차 심사 후, 경기도 기업육성 및 지원대책 협의회를 통해 최종 지원 대상을 확정한다. 선정된 업체는 내년 1월부터 사업을 추진하게 된다.

특히 2026년에는 매출액 기준을 낮춰 현장개선 여력이 부족한 기업을 집중 지원하고, 소방안전 분야 비중을 높여 산업재해 예방망을 강화할 계획이다.

참여를 원하는 기업은 9월 26일까지 성남시 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤, 성남시청 서관 8층 기업혁신과에 직접 제출하거나 우편으로 접수하면 된다.





한편, 성남시는 올해에도 9개 기업에 약 1억9000만원을 지원해 사업을 진행 중이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

