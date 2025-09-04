트럼프, 젤렌스키엔 "곧 대화"·푸틴엔 경고…中 열병식엔 "北·中·러와 관계 좋다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러·우 정상회담 조율 2주 마감시한 임박

"푸틴이 결정…무슨 일 생길지 보게 될 것"

열병식 관련 "中 도운 美 언급 안 해 놀라"

도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 곧 대화할 계획이라고 3일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 열린 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과의 정상회담을 계기로 취재진과 만나 "그(젤렌스키 대통령)와 매우 곧 대화할 예정이며, 우리가 무엇을 할지 거의 다 알게 될 것"이라고 말했다.

이 발언은 지난달 18일 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 대통령 간 양자회담을 2주 안에 조율하겠다고 밝힌 시한이 다가온 가운데 나왔다.

그는 푸틴 대통령에게 보낼 메시지가 있느냐는 질문에는 "없다"고 잘라 말했다. 이어 "그는 내 입장을 알고 어떤 식으로든 결정을 내릴 것"이라며 "만약 우리가 그의 결정에 만족하지 않는다면 앞으로 무슨 일이 벌어질지 보게 될 것"이라고 경고했다.

이는 푸틴 대통령이 겉으로는 회담 의지를 보이면서도 비협조적인 태도로 종전 협상이 진전을 이루지 못하는 상황에 대한 불만을 드러낸 발언으로 해석된다. 다만 트럼프 대통령은 여러 차례 경고성 발언을 내놓으면서도 러시아를 향해 구체적인 압박 조치나 강경 대응은 취하지 않고 있다.

아울러 트럼프 대통령은 중국 전승절 행사를 계기로 북한·중국·러시아 3국 정상이 한자리에 모인 가운데 "나는 그들 모두와 관계가 매우 좋다"며 "얼마나 좋은지는 앞으로 1~2주 사이에 보게 될 것"이라고 말했다. 북·중·러 3국이 반미 연대를 강화할 것이란 전망 속에 표면적으로는 이를 크게 개의치 않는 듯한 반응을 보인 셈이다.

또한 그는 중국 전승절 열병식 관련 질문에 "시진핑 중국 국가주석은 내 친구인데 미국이 그의 연설에서 반드시 언급됐어야 했다. 그렇지 않아 매우 놀랐다"며 "우리는 중국을 매우 많이 도왔기 때문"이라고 말했다. 이는 2차 세계대전 당시 미국을 포함한 연합국이 일본을 패망시킴으로써 일본과 전쟁 중이었던 중국에 큰 도움을 줬다는 점을 상기시킨 것으로 풀이된다.





트럼프 대통령은 열병식 자체에 대해서는 "아름답고 인상적인 행사였다"고 평가했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

