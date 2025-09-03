민주당·진보당 진해위원회 "이종욱 의원 정치자금법 위반 혐의 신속 수사하라"

더불어민주당 경남 진해지역위원회와 진보당 진해지역위원회가 정치자금법 위반 혐의로 고발한 이종욱 국민의힘(창원진해) 국회의원에 대한 신속한 수사를 촉구했다.
두 위원회는 3일 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "경남경찰청은 이 의원을 신속히 수사해 검찰에 송치하라"고 요구했다.
이들은 "지난 5월 3일 진보당 진해위원회는 이 의원을 정치자금법 위반 혐의로 경남경찰청에 고발했지만 4개월이 되는 현재까지도 아무런 수사 진척 사항을 확인할 수 없다"고 말했다.
이어 "수사가 지연되다 보니 이 의원의 진해지역 사무장이 본인이 빌린 돈일 뿐 이 의원과 무관하다는 식의 이야기가 퍼지고 있다"며 "이는 명백한 꼬리자르기식 책임 회피이며 이 의원을 봐주는 것이 아니냐는 소문이 증폭되는 중"이라고 지적했다.
또 "사건이 단순한 소문이나 진실 공방에 그치지 않고 명확한 물증이나 판결까지 있는 상황인데도 수사가 지연되는 건 납득할 수 없다"며 "혹여나 외압이 작용하고 있는 건 아닌지 의심마저 든다"라고 했다.
위원회는 "경남경찰청은 더는 지체하지 말고 사건을 철저히 조사해 검찰에 송치하라"고 했다.
두 위원회는 회견을 마치고 경남경찰청에 항의 서한을 전달했다.
이 의원은 지난해 4월 제22대 국회의원 선거를 앞두고 당시 선거캠프 관계자 A 씨에게 4900만원의 불법 정치자금을 받은 의혹을 받고 있다.
지금 뜨는 뉴스
이에 대해 경찰 관계자는 "절차에 따라 수사하고 있다"라는 입장을 밝혔다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>