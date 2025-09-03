[내일 날씨]낮 최고 33도 무더위…곳곳에 비 소식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

열대야에 건강 관리 주의

목요일인 4일은 최고체감온도가 33도 안팎으로 오르며 무더운 날씨가 이어지겠다.

아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 25∼33도로 예보됐다.

서해안과 남해안, 제주도를 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

수도권, 강원 내륙·산지, 충남권에는 새벽부터 오후 사이 가끔 비가 내리겠다.

강원 동해안은 오전부터, 경북 동해안·경북 북동 산지는 오후부터 가끔 비가 오겠다.

제주도는 오전부터, 남부지방(경북 동해안 제외)은 오후부터 저녁 사이 소나기 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 ▲인천·경기 서해안·경기 북부 내륙 5∼40㎜ ▲서울·경기 남부 내륙, 강원 내륙·산지, 세종·충남 북부 내륙, 충남 남부 서해안, 경북 동해안·경북 북동 산지 5∼20㎜ ▲충남 북부 서해안 5∼60㎜다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

