"북미시장 진출 거점" 롯데쇼핑, 캐나다 EDC와 전략적 협력 구축

7000억 규모 금융협력 및 상호 진출 지원

롯데 유통망 활용, 캐나다 기업 韓 진출 지원



롯데쇼핑이 캐나다수출개발공사(EDC)와 전략적 협력 관계를 맺고 금융 협력과 네트워크 공유를 기반으로 양국 기업의 시장 진출을 지원한다고 4일 밝혔다.

3일 서울 송파구 롯데월드타워에서 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장(사진 왼쪽)과 조지 모니즈(George Monize) EDC 아시아태평양 총괄대표(사진 오른쪽)이 '롯데쇼핑-EDC 전략적 협력 관계 구축 협약'을 체결하고 기념사진을 촬영했다.

롯데쇼핑은 지난 3일 서울 잠실 롯데월드타워에서 '롯데쇼핑-EDC, 전략적 협력 관계 구축 협약'을 체결했다. 협약식에는 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장, 강성현 롯데마트·슈퍼 대표이사, 김원재 롯데 유통군HQ 재무지원본부장, 조지 모니즈 EDC 아시아·태평양 총괄대표, 조이 란코트게 EDC 한국대표부 대표, 필립 라포튠 주한 캐나다 대사관 대사지명자, 루슬란 카츠 주한 캐나다 대사관 상무공사가 참석했다.

EDC는 캐나다 연방정부가 전액 출자해 1944년에 설립한 공적수출신용기관이다. 캐나다 기업의 수출을 촉진하기 위해 수출보험, 보증, 투자 등을 제공하며, 친환경 전략 및 디지털 전환 등의 사업에 대한 금융 지원도 수행한다.

이번 협약을 통해, 롯데쇼핑은 향후 3년간 최대 5억 달러(약 7000억 원)의 금융 협력을 EDC로부터 지원받는다. EDC의 직접 대출 또는 글로벌 금융기관 대출을 연계해 자금을 조달할 수 있게 된다. EDC는 캐나다 정부와 무역 협력망 연계를 통해 롯데쇼핑의 캐나다 내 투자 활동을 지원한다. 롯데쇼핑은 국내 온·프라인 유통망과 계열사 네트워크를 활용해 캐나다 기업의 한국 시장 진출을 돕는다. 이를 통해 양국 기업 간 교류를 활성화하는 발판을 마련할 계획이다.

이번 협약에는 롯데마트 자체브랜드(PB) 상품의 북미 시장 진출 내용도 포함됐다. 북미 지역 유통시장 동향을 공유하고 EDC의 네트워크를 활용해 현지 판로를 넓힐 계획이다. 롯데마트는 현재 10여 개국에 PB 상품을 수출하고 있다.

롯데쇼핑은 캐나다를 북미시장 수출 판로 개척의 전략적 거점으로 삼는다. 캐나다 식품 시장은 관세 장벽이 낮고 소비자 반응이 빠르며 소형, 간편 포장 제품 선호도가 높아 PB 상품 수출에 유리한 환경을 갖췄다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 캐나다 통계청에 따르면 2024년 기준 한국산 식품의 캐나다 수입은 전반적으로 성장세를 보였으며, 2028년까지 연평균 6.12% 성장할 전망이다.





김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장은 "롯데쇼핑은 EDC의 금융 협력과 네트워킹을 토대로 글로벌 무대에서 영향력을 확대하고, K푸드의 우수성을 북미 시장에 널리 알리겠다"며 "이번 협약을 통해, 한국과 캐나다 기업이 함께 '윈윈'하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

