2분기 증권사 순이익 2.9조원...1년전보다 60% 증가

올해 2분기 증권사 순이익이 1년 전보다 60% 증가한 것으로 나타났다. 우호적 증시 환경에 힘입어 수수료 수익은 물론, 외환관련 손익, 대출관련 손익도 증가하며 실적개선을 끌어냈다는 분석이다.

금융감독원은 4일 '2025년 2분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)'을 통해 국내 60개 증권사의 2분기 순이익이 2조8502억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전분기 대비 4074억원(16.7%), 전년 동기 대비 1조683억원(60.0%) 증가한 규모다. 2분기 증권사 자기자본이익률은 3.1%로 전분기 대비 0.4%포인트 상승했다. 1년 전 대비로는 1.0%포인트 올랐다.

주요 항목별로는 증권사 수수료 수익이 3조 8507억원으로 전기 대비 4861억원(14.4%) 증가했다. 수탁수수료는 1조9037억원, IB부문 수수료는 1조809억원으로 집계됐다. 각각 전기 대비 17.6%, 14.5% 증가했다.

2분기 증권사 자기매매손익은 전기 대비 소폭 늘어난 3조2444억원으로 집계됐다. 같은기간 기타자산손익은 5448억원 증가한 1조7783억원을 기록했다. 대출관련 손익은 1조708억원, 외환관련 손익은 7075억원이다. 판매관리비는 3조5189억원으로 전분기 대비 3428억원 늘었다.

금감원 관계자는 "우호적 증시환경 등으로 수수료수익과 대출·외환관련 손익 등이 증가했다"며 "증시 활성화 기대 등에 따른 주식거래대금 증가에 힘입어 수탁수수료 위주로 대형사와 중소형사의 실적이 개선됐다. 대형사는 IB부문, 중소형사는 자기매매 부문이 개선됐다"고 설명했다.

이에 따라 지난 6월 말을 기준으로 한 증권사 자산총액은 851조7000억원으로 3월말 대비 53조2000억원(6.7%) 증가했다. 부채총액 역시 49조6000억원(7.0%) 늘어나 755조2000억원을 나타냈다. 자기자본은 3조6000억원(3.9%) 증가한 96조5000억원으로 파악됐다.

증권사 평균 순자본비율은 지난 6월 말 기준 835.6%를 기록했다. 각사별로 모든 증권사의 순자본비율이 규제비율(100% 이상)을 상회했다. 평균 레버리지비율은 666.4%로 모든 회사가 규제비율(1100%이내)을 충족했다.

이와 함께 2분기 선물회사 3사의 당기순이익은 225억3000만원으로 전기 대비 20억원(9.7%) 증가했다. 다만 1년 전 대비로는 소폭 감소했다. 같은 기간 자기자본이익률은 3.1%를 기록했다.

지난 6월 말을 기준으로한 선물회사 3사의 자산총액, 부채총액은 각각 6조2894억원, 5조5265억원으로 3월말 대비 각각 1.6%, 1.3% 늘었다. 자기자본은 3.9% 증가한 7629억원을 기록했다. 6월 말 기준 평균 순자산비율은 1558.0%로 3월말 대비 69.6%포인트 상승했다.





금감원 관계자는 "향후 미국 관세부과 영향 및 국내 건설경기 부진, 글로벌 경기둔화 우려 등으로 금융시장의 불확실성이 확대될 우려가 있다"면서 "증권사의 건전성 악화 가능성 등을 모니터링하고 선제적인 부실자산 정리 등 지도를 이어가는 한편, 개편되는 발행어음 및 IMA 등을 통해 금융투자업계가 모험자본을 안정적으로 공급할 수 있도록 유도, 지원할 계획"이라고 말했다.





