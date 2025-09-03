남양주시의회, 남양주시 동부노인복지관 개관 20주년 기념식 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 3일 수동멀티스포츠센터에서 열린 남양주시 동부노인복지관 개관 20주년 기념식에 참석해 축하인사를 전했다.

조성대 남양주시의회 의장이 3일 수동멀티스포츠센터에서 열린 남양주시 동부노인복지관 개관 20주년 기념식에 참석해 축사를 하고 있다. 남양주시의회 제공

'당신의 삶에 머문 20년, 그 따뜻한 동행'이라는 주제로 진행된 이날 기념식에는 조성대 남양주시의회 의장을 비롯해 이경숙 복지환경위원장, 이상기 의원, 박윤옥 의원, 한송연 의원, 전혜연 의원 및 주광덕 시장, 도의원, 지역 복지 유관기관 관계자, 복지관 이용 어르신 등 600여명이 참석했다.

기념식은 △식전공연 △내빈소개 및 기념촬영 △개관 20주년 기념영상 △ △환영사 △공로상 시상 및 축사 △축하공연 △케이크커팅식 순으로 진행됐다.

특히, 정영민 동부노인복지관장의 지휘 아래 복지관 이용 어르신들과 직원 등 20여명이 지난 1달여간 준비해서 선보인 합창 무대는 청중들에게 커다란 감동을 선사했다.

조성대 의장은 축사를 통해 "남양주시 동부노인복지관 개관 20주년을 진심으로 축하드리며, 지난 20년간 복지관을 아끼고 지켜오신 모든 어르신들과 관장님, 종사자 여러분께 감사의 말씀을 전한다"며 "남양주시의회는 어르신들의 든든한 동반자로서 어르신들의 삶이 더욱 풍요롭고, 의미 있게 빛날 수 있도록 집행부에서 진행하는 다양한 노인복지사업을 항상 적극적으로 지원하고 있으며, 어르신들을 섬기는데 한치의 소홀함이 없도록 노력하고 있다"고 전했다.





이어 "현재 별내동에도 노인복지회관이 건립 중에 있으며, 향후 권역별 노인복지회관의 건실한 운영을 통해 어르신들의 여가활동, 건강증진, 커뮤니티 공간으로 잘 연결될 수 있도록 의회에서 관심을 갖고 챙기겠다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

