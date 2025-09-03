민주노총, 26년 만에 '사회적 대화' 복귀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1999년 탈퇴 후 복귀

전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 국회가 주도하는 사회적 대화에 참여를 결정했다. 1999년 노사정위원회(현 경제사회노동위원회)를 탈퇴한 지 26년 만이다.

민주노총은 3일 서울 마포구청 대강당에서 중앙위원회를 열고 '국회 사회적 대화' 참여 안건을 표결에 부쳤다. 재적위원 355명 중 261명이 참석해 과반인 142명이 찬성하면서 참여 안건이 가결됐다.

전국민주노동조합총연맹 로고. 전국민주노동조합총연맹

국회 주도의 사회적 대화는 우원식 국회의장이 공들이고 있는 노사정 대화 기구다. 우 의장은 대통령 직속 경사노위가 제 역할을 못 하자, 지난해 8월 국회 중심의 노사정 대화 기구에 참여를 제안했다.

민주노총은 1999년 2월 공기업 및 대기업 구조조정에 반발해 노사정위를 탈퇴한 후 지금껏 불참해왔다. 2005년 지도부가 노사정 대화 복귀를 논의하려 했지만, 강경파의 반발로 결국 논의가 무산됐다.





문재인 정부가 들어선 2018년 6월에는 최저임금 심의에 대한 반발로 사회적 대화 참여가 불발됐으며, 2020년 7월에는 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의문까지 작성했다가 공동 발표 15분 전에 내부 반발로 결국 노사정 합의가 이뤄지지 못했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

