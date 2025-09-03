한국야구명예의전당, 16일 기장군서 첫 삽… 2026년 말 준공 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 기장군(군수 정종복)은 국내 유일의 공식·공립 야구박물관인 '한국야구명예의전당(야구박물관)' 착공식을 오는 16일 기장군 일광유원지 부지에서 연다고 3일 전했다.

한국야구명예의전당 조감도.

착공식에는 야구계 인사, 지역 주민, 관계 기관 등이 참석해 한국 야구의 새로운 100년을 열어갈 '명예의전당'의 출발을 함께 기념한다.

이번 사업은 한국야구 120년, 프로야구 출범 40년을 기념해 기장군과 부산시, KBO(한국야구위원회)가 협약을 맺고 추진하는 상징적 프로젝트다. 한국 야구의 과거와 현재, 미래를 잇는 구심점으로 자리할 것으로 기대된다.

시설은 지하 1층, 지상 3층, 연면적 약 2998㎡ 규모로 건립된다. 전시관, 명예의 전당, 체험·교육 공간 등을 갖춘 복합 문화공간으로 2026년 말 완공을 목표로 하고 있다.





정종복 군수는 "기장은 드림볼파크와 야구체험관 등 국내 최대 규모 야구 인프라를 이미 보유하고 있다"며 "명예의전당 건립으로 명실상부한 '한국 야구의 성지'로 거듭날 것"이라고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

