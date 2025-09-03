남양주시, 이석호 한국환경영향평가학회 이사 정책자문관 신규 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 3일 환경 분야 정책자문 강화를 위해 이석호 한국환경영향평가학회 이사를 정책자문관으로 신규 위촉했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장(왼쪽)이 3일 환경 분야 정책자문 강화를 위해 이석호 한국환경영향평가학회 이사를 정책자문관으로 신규 위촉하고 있다. 남양주시 제공

이날 위촉식에는 주광덕 시장을 비롯해 관계 공무원들이 함께했으며, 위촉된 이석호 이사는 향후 2년간 시의 환경 분야 정책자문관으로 활동하게 된다.

이석호 자문관은 한강수계관리 자문위원과 환경부 오염총량관리 조사연구반 위원 등을 역임하며 풍부한 실무 경험을 쌓았다.

앞으로 물환경 관리 및 사전환경성 평가 등 주요 현안 자문을 통해 급변하는 환경정책과 기후위기에 효과적으로 대응하도록 협력하며 시 정책 발전에 기여할 예정이다.

시는 환경정책에 전문성을 보강하고, 시민 삶의 질 향상과 건강한 생태환경 조성을 위해 정책 역량을 높여 나갈 계획이다. 아울러 다양한 분야의 전문가를 정책자문관으로 위촉해 전문적이고 객관적인 정책 추진 기반을 마련한다는 방침이다.

주광덕 시장은 "시가 지속가능한 도시로 발전하기 위해서는 기후변화에 따른 환경 문제에 적극 대응하는 것이 필수적"이라며 "이석호 자문관의 지식과 경험을 바탕으로 시민이 일상에서 체감할 수 있도록 실질적이고 구체적인 정책 제언을 기대한다"고 말했다.





한편, 시는 이번 위촉으로 △환경 △문화정책 △교육 △보건 △지방행정 등 15개 분야 15명의 정책자문관을 위촉했으며, 각 분야의 주요 정책 사안 및 현안 업무에 관한 자문 활동을 활발히 이어가고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

