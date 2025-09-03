여수시, 남도장터 추석맞이 '할인 기획전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 10일까지 최대 40% 할인 판매

여수시는 추석을 맞아 지역 농수축산물 판로 확대와 소비 촉진을 위해 '남도장터 농수축산물 할인 기획전'을 오는 10월 10일까지 진행한다. 여수시 제공

AD

전남 여수시는 민족 대명절 추석을 맞아 지역 농수축산물 판로 확대와 소비 촉진을 위해 '남도장터 농수축산물 할인 기획전'을 오는 10월 10일까지 진행하고 있다고 3일 밝혔다.

이번 기획전은 전남도와 여수시가 협업해 진행하는 대규모 할인행사로, 기본 20% 할인에 더해 도·시군 협업 기획전을 통해 추가 20%가 적용돼 최대 40%까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

여수시 관내 남도장터 입점 업체 111곳이 참여해 돌산갓김치, 간장게장, 멸치, 바지락 등 지역 대표 우수 농수축산물을 합리적인 가격에 판매한다. 소비자는 남도장터 누리집 내 '여수시 특별기획전 전용관'을 통해 다양한 상품을 편리하게 둘러보고 할인 혜택을 누릴 수 있다.





AD

시 관계자는 "풍성한 명절을 위한 특별한 선물을 찾는 분들에게 이번 행사가 유익한 기회가 되길 바란다"며 "청정 여수의 우수한 특산품을 전국에 홍보하고, 지역경제 성장 및 회복의 마중물이 됐으면 한다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>