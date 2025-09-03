영암군, 정부 주도 미래교통협의체 공식 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'교통 소외 해소' 대표 지자체 주목

지난 1일 민관 합동 K교통 얼라이언스 출범식을 가졌다. 영암군 제공

전남 영암군(군수 우승희)이 정부와 현대·기아차가 주도하는 미래교통협의체(NUMA·Next Urban Mobility Alliance) 출범에 공식 참여하며, 농촌지역 교통 혁신의 선도 모델로 주목받고 있다.

3일 군에 따르면 지난 1일 서울 그랜드워커힐에서 열린 출범식은 '기술 발전의 혜택을 모두가 고르게 누려야 한다'는 공감대 속에서 열렸으며, 국토교통부·행정안전부, 현대·기아차, 네이버 클라우드, 서울대 등 31개 기관이 함께했다.

미래교통협의체는 ▲지역 교통 인공지능(AI) 전환을 통한 교통문제 해결 ▲자율주행 기반 서비스형 모빌리티(MaaS) 실현 ▲스마트시티 전환과 AI 모빌리티 확산 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

군은 협의체에서 ▲대중교통 취약 문제 해소 ▲교통약자 이동권 보장 ▲도시 수준의 스마트 교통서비스 도입을 위해 협력한다. 이를 위해 국토부, 현대·기아차 등과 자율주행 실증사업과 지역 맞춤형 서비스를 단계적으로 추진하고, 지역 대학·연구기관과 손잡고 스마트 교통 인재 양성에도 나선다.





우승희 군수는 "이번 참여는 영암군민이 체감할 수 있는 교통복지로 이어질 것이다"며 "자율주행 실증사업과 맞춤형 교통서비스, 스마트 교통 연구를 통해 농촌 지역 주민들도 첨단 모빌리티 혜택을 누리게 하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

