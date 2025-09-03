광주대 일자리스테이션, '광주 ACE Fair'서 청년정책 홍보

광주대학교 산학협력단이 위탁 운영하는 광주청년일자리스테이션 상무센터는 최근 김대중컨벤션센터에서 열린 국내 최대 콘텐츠 종합전시회 '2025 광주 ACE Fair'에서 홍보부스를 운영했다고 3일 밝혔다.
상무센터는 만 15~39세 청년들을 대상으로 진로 탐색, 자기소개서·면접 코칭, 퍼스널 브랜딩·컬러 진단, 실전 취업 대비 교육 등 실무 중심의 프로그램을 홍보했다. 또한 청년정책 안내, 직무훈련, 창업지원 사업 등 맞춤형 정책 연계 서비스도 제공해, 취업 준비부터 역량 강화까지 청년들이 필요로 하는 다양한 정보를 현장에서 직접 접할 수 있도록 안내했다.
청년성장 프로젝트는 고용노동부와 광주시가 협력해 만 15~39세 미취업 청년들이 구직을 포기하지 않도록 지원하는 사업이다. 사업의 일환인 광주청년일자리스테이션은 취업과 창업, 일상 회복을 돕는 다양한 서비스를 제공해 청년들이 노동시장에 진입할 수 있도록 돕고 있다.
조유근 상무센터장은 "이번 ACE Fair에서는 청년들이 단순히 취업 정보를 얻는 것을 넘어, 즐겁게 참여하고 경험을 나누는 장이 됐다"고 말했다.
