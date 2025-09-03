GS건설 "모든 공정 중단·안전점검 실시…현장 관리 체계 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GS건설 성동구 아파트 건설 현장서 노동자 추락사

"머리 숙여 사죄…사태 수습에 모든 지원"

서울 성동구 아파트 건설 현장에서 노동자가 추락해 숨지자 GS건설이 모든 공정을 중단하기로 했다. 전 현장의 안전 점검 등을 위한 특별점검에도 나선다.

GS건설은 3일 허윤홍 대표 명의의 사과문을 통해 "건설 현장에서 안전사고를 막지 못해 소중한 근로자 한 분이 유명을 달리 한 데 대해 머리 숙여 사죄드린다"라며 "이번 사고로 사랑하는 가족을 잃어 이루 말할 수 없는 슬픔과 고통을 겪고 있을 유가족에게도 깊은 애도와 사과를 드린다"고 밝혔다.

그러면서 "GS건설은 참담하고 부끄러운 심정으로 이번 사고에 대한 책임을 통감한다"라며 "현재 현장의 모든 공정을 즉시 중단하고, 전 현장의 안전 점검 및 위험 요인 제거를 위한 전사적 특별 점검을 시행할 예정"이라고 설명했다. GS건설은 경찰 및 고용노동부 등 관계 당국의 사고 원인 조사에도 적극 협조한다는 방침이다.

허 대표는 또 "이번 사고를 '용납할 수 없는 사태'로 받아들이고 철저히 조사해 재발 방지를 위해 할 수 있는 모든 방법을 찾겠다"라며 "유명을 달리하신 분과 유족들이 당한 고통을 조금이라도 덜 수 있도록 사태 수습에 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

이어 "GS건설은 안전사고 재발 방지를 위해 철저한 반성과 대대적인 혁신에 나서겠다"라며 "'제로 베이스'에서 다시 시작한다는 각오로 철저하게 되돌아보고 뼈를 깎는 노력으로 근로자 안전을 최우선으로 하는 현장 관리 체계를 강화하겠다"고 덧붙였다.





이날 소방 당국 등에 따르면 50대 남성 A씨가 성동구 용답동의 GS건설 아파트 건설 현장 15층에서 외벽에 거푸집을 설치하는 작업을 하다 추락했다. A씨는 중국인 근로자로 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 사망한 것으로 알려졌다.





