BNK부산은행, 부산교육청에 ‘저소득 가정 자녀 돕기 기금’ 7억 8800만원 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2005년부터 누적 82억원 지원



지역 저소득층 학생 급식비 활용

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 3일 부산시교육청에서 '저소득 가정 자녀 돕기 기금' 7억 8800여만원을 전달했다.

BNK부산은행이 저소득 가정 자녀돕기 기금을 전달하고 있다. BNK부산은행 제공

AD

이 기금은 부산은행이 매년 부산시교육청 산하 공무원과 사립학교 교직원을 대상으로 발급한 '부산교육사랑카드' 이용액 일부를 적립해 조성한 것이다.

2005년부터 시작된 이 사업을 통해 올해까지 전달된 기금은 약 82억원에 달하며, 지역 저소득층 자녀의 급식비 지원에 꾸준히 사용돼 왔다.

방성빈 부산은행장은 "부산교육사랑카드가 더욱 활성화돼 저소득 가정 자녀들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 공익형 금융서비스를 지속 발굴해 지역사회와 함께하는 은행으로서 사회적 가치 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

부산은행은 ▲추석·설맞이 나눔사업 ▲BNK장학금 지원 ▲부산의료원 소아·청소년 응급의료체계 지원 등 지역 저소득 가정을 대상으로 한 실질적 지원 사업을 꾸준히 이어오고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>