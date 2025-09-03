S-OIL, 나만의 주유장갑 ‘My GoodLOVES’ 캠페인 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일상 속 장갑 활용, 일회용 비닐장갑 줄이기



14일까지 인스타그램 소비자 참여 경품 이벤트

S-OIL(대표: 안와르 알 히즈아지)은 셀프주유소에서 무분별하게 사용되는 일회용 비닐장갑 사용을 줄이고 나만의 주유장갑 사용을 장려하는 '마이 굿러브스(My GoodLOVES) 캠페인'을 전개한다.

S-OIL, 나만의 주유장갑 ‘My GoodLOVES’ 유튜브 영상.

S-OIL은 지난해 '굿러브스(GoodLOVES)' 캠페인을 통해 주유소에서 버려지는 일회용 비닐장갑을 수거해 업사이클링한 다회용 주유장갑을 제작·배포하며 일회용품 감축에 기여했다.

올해는 더욱 발전된 방식의 시즌 2로, 누구나 쉽게 다회용 주유장갑 사용에 동참할 수 있는 실천형 캠페인을 마련했다. '굿러브스(GoodLOVES)'는 지구를 위하는 좋은 마음을 'Good'과 'Loves'로 표현하고, 장갑을 뜻하는 'Gloves'를 합성한 명칭이다.

이번 캠페인의 핵심 메시지는 "어떤 장갑이든 주유장갑이 될 수 있다"이다. 일상에서 사용하지 않는 장갑을 셀프주유 시 다회용 주유장갑으로 활용하도록 제안하며, 소비자 각자의 장갑이 일회용 비닐장갑을 대체해 '나만의 주유장갑'이 될 수 있다는 의미를 담았다.

S-OIL은 장갑을 3D 캐릭터로 의인화한 영상을 제작해 짝을 잃은 장갑, 옷장 속에 묵혀둔 오래된 장갑, 교체 시기를 앞둔 주방용 고무장갑 등 다양한 사연을 지닌 장갑들을 친근한 캐릭터로 재탄생시켜 주유소 현장에서 활약하는 모습을 유쾌하게 담아냈다.

'마이 굿러브스(My GoodLOVES) 캠페인' 영상은 S-OIL 유튜브와 인스타그램을 통해 공개되며, 영상 공개와 함께 소비자 참여 이벤트도 진행된다.

오는 9월 14일까지 개성 있는 '나만의 주유장갑'을 소개하고 지정 해시태그를 달면, 추첨을 통해 스탠리 텀블러, 스타벅스 기프티콘 등 경품을 제공한다.





S-OIL 관계자는 "작은 물건도 새로운 쓰임을 통해 의미 있는 변화를 만들어낼 수 있다"며 "마이 굿러브스 캠페인이 생활 속에서 쉽게 실천할 수 있는 환경 보호의 시작점이 돼, 많은 소비자가 즐겁게 참여하길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

