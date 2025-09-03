포천시, '포천애봄365 1인1특기 키움지원' 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 1일 '2025년 포천애봄365 1인1특기 키움지원 운영 용역' 수행기관을 선정하고 본격적인 사업 추진에 들어갔다.

포천시가 지난 1일 '2025년 포천애봄365 1인1특기 키움지원 운영 용역' 수행기관을 선정하고 본격적인 사업 추진에 들어갔다. 사진은 백영현 시장이 어린이들과 대화를 나누는 모습. 포천시 제공

AD

포천형 초등 돌봄 서비스 '포천애봄 프로젝트'의 일환으로 추진하는 이번 사업은 아동 개개인의 소질과 흥미에 맞춘 맞춤형 특기 프로그램을 통해 자기 주도적 성장과 미래 역량 강화를 지원하는 것을 목표로 한다.

시는 총사업비 1억원을 투입해 관내 초등 돌봄시설 포천애봄 5개소에서 포천애봄 프로젝트 사업을 2026년 2월까지 진행할 계획이다. 프로그램은 학기 중 정규 과정과 방학 중 심화 과정으로 나뉘어 운영한다.

학기 중에는 △창의 과학 활동 △감성 예술 활동(미술·공예·음악 등) △코딩 및 미래 산업 교육 △문해력 기반 독서 토론 △놀이 중심 인성 학습 △기초 학습 프로그램 등을 진행한다. 방학 중에는 △과학+예술, 코딩+드론 융합 창작 활동 △디지털 창작 교실 △나만의 책 만들기 △현장 체험 학습 등 심화 프로그램을 마련한다.

사업 종료 후에는 성과 공유회를 통해 운영 결과를 시민과 함께 나누고, 향후 포천형 돌봄 모델을 고도화해 지역 전반으로 확산해나갈 계획이다.

백영현 포천시장은 "포천형 초등 돌봄 '포천애봄'이 이번 1인1특기 키움지원 사업을 통해 한층 더 발전할 것"이라며 "돌봄 공백 해소는 물론, 아이들이 스스로 재능과 진로를 발견하고 성장할 수 있는 환경을 적극 조성해 나가겠다"고 밝혔다.





AD

포천시는 앞으로도 '포천애봄'을 중심으로 아동의 성장 단계에 맞춘 특기 프로그램을 확대하고, 지역사회와 함께 잠재력을 키우는 돌봄 환경을 만들어 갈 방침이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>