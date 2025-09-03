서해해경, 해상추락 선원구조부터 차량털이범 검거까지~

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일부터 3일새벽 사이 9건 사건·사고 처리

서해해경청 구조대가 2일 오전 11시께 영광군 송이도 동방 해상에서 모터보트가 침몰해 선원 3명을 구조하고 모터보트를 안전해역으로 예인하기 위해 리프팅백을 설치하고 있다. 서해해경청 제공

AD

서해해경청이 2일과 3일 새벽 사이 모터보트 침몰로 해상에 추락한 승선원 3명을 구조하고 응급환자를 이송하는 등 9건의 크고 작은 위급상황을 처리했다.

서해지방해양경찰청에 따르면 2일 자정 무렵 영광 안마도 해상에서 정박 중인 A호 선원이 해상에 추락했다는 신고를 접수하고 경비함정 4척과 항공기 1대를 출동시켜 구조했지만 안타깝게 사망했다.

같은 날 오전에는 영광 송이도 동방 해상에서 모터보트 1대가 침몰해 승선원 3명이 표류하고 있다는 신고를 접수하고 즉시 구조정을 현장에 급파했으며, 완도군에서는 2개 섬에서 발생한 응급환자 2명을 육지로 이송했다.

자정을 넘긴 3일 오전 1시께 목포시 북항 인근에서 차량털이범이 해상으로 뛰어들었다는 신고를 접수하고 용의자를 해상에서 구조한 후 검거하는 등 만 하루 사이 9건에 달하는 사건, 사고를 처리했다.





AD

서해해경청 관계자는 "서해 해경은 앞으로도 선박사고 및 도서 지역 응급환자 이송 등 위급상황 발생 시 신속한 대응으로 국민의 해양 안전과 생명 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>